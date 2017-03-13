ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за последние три года трехлетние иномарки с пробегом выросли в цене в среднем на 28,7%. В тоже время диапазон роста цен по отдельным моделям очень широк – от 10 до 50%. По словам директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, большой разброс динамики цен обусловлен тем, что некоторые популярные модели успели кардинально обновиться, а другие лишь претерпели незначительные изменения.

Так, например, три года назад (март 2014 г.) средняя стоимость модели Ford Focus 2011 года выпуска составляла 510 тыс. рублей. Сейчас за трёхлетний «Фокус» продавцы просят на 15,4% больше – 587,5 тыс. рублей. Аналогичная динамика (+16%) наблюдается и у второй по популярности иномарки Hyundai Solaris. Весной 2014 года трёхлетний «Солярис» оценивался продавцами в среднем в 455 тыс. рублей, а сейчас за такую модель просят почти 530 тыс. рублей. Калужский Volkswagen Polo прибавил к цене всего лишь 10,4% и эту модель 2014 года выпуска сейчас можно купить сейчас в среднем за 500 тыс. рублей.

Более значительный рост цен (+26%) зафиксирован по корейской модели KIA Rio. Три года назад трехлетний «Рио» стоил 410 тыс. рублей, а сейчас оценивается продавцами в 535 тыс. рублей. Аналогичный рост цен (+26%) зафиксирован по чешской Skoda Octavia. Примерно на 30% выросли цены на два популярных седана японского концерна Toyota – Corolla и Camry. В тоже время кроссовер RAV4 подорожал ещё больше – почти на 40%. Аналогичный рост цен (+40,8%) зафиксирован на Nissan Qashqai.