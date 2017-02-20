Представлен новый аудиогид по Великому Новгороду
20.02.2017, 13:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Великом Новгороде представили новый бесплатный аудиогид, который создан Центром развития туризма «Красная Изба».
В создании «Народного путеводителя по Великому Новгороду» приняли участие три десятка новгородцев в возрасте от 60 до 80 лет, рассказав путешественникам свои истории о любимых новгородских местах и людях, которые вписали свои имена в «летопись» города.
Аудиогид можно бесплатно скачать в мобильном приложении izi.TRAVEL и на сайте МузеиНовгорода.рф.
В создании «Народного путеводителя по Великому Новгороду» приняли участие три десятка новгородцев в возрасте от 60 до 80 лет, рассказав путешественникам свои истории о любимых новгородских местах и людях, которые вписали свои имена в «летопись» города.
Аудиогид можно бесплатно скачать в мобильном приложении izi.TRAVEL и на сайте МузеиНовгорода.рф.