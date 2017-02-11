ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 февраля 2017 года в южной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов, в результате которого погибли 4 человека и ещё 126 ранены. По данным Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел Российской Федерации, россиян среди пострадавших нет.

По информации Ассоциации «Турпомощь», в настоящее на территории Филиппин количество организованных туристов из России незначительно.

Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.