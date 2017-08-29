ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2017 года объём рынка новых автомобилей Bentley в нашей стране составил 131 единицу, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (193 шт.).

Самой популярной моделью в линейке этого люксового бренда является внедорожник Bentayga. В январе – июле он разошёлся тиражом в 88 экземпляров, что составляет две трети от всего объёма проданных автомобилей Bentley на территории РФ. Далее по популярности у россиян находятся модели Continental и Flying Spur (22 и 15 шт. соответственно), а за пределами тройки лидеров оказывается Mulsanne (6 шт.).