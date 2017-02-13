Продажи Chevrolet Niva в январе выросли более чем на 40%
13.02.2017, 15:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи Chevrolet Niva на российском рынке в январе выросли на 41,3% и составили 1670 автомобилей. В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ занял третье место по объёму продаж в сегменте SUV после Hyundai Creta и Renault Duster, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».
В настоящее время стоимость Chevrolet Niva варьируется от 584 тысяч до 720 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Между тем, GM-АВТОВАЗ продлил действие программы обновления парка колесных транспортных средств, предусматривающей приобретение автомобиля Chevrolet Niva на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами, до 31 марта 2017 года. Так, стартовая цена Chevrolet Niva с учетом специального предложения начинается от 499 тыс. рублей. Таким образом, максимальная выгода при покупке базовой комплектации L с учетом скидки по утилизации составит 85 тыс. рублей. Для комплектаций LC, LE, LE+, GL, GLC будут сохранены прежние условия программы: сумма скидки по программе утилизации составит 40 тыс. рублей, по программе trade-in – 30 тыс. рублей.
В настоящее время стоимость Chevrolet Niva варьируется от 584 тысяч до 720 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Между тем, GM-АВТОВАЗ продлил действие программы обновления парка колесных транспортных средств, предусматривающей приобретение автомобиля Chevrolet Niva на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами, до 31 марта 2017 года. Так, стартовая цена Chevrolet Niva с учетом специального предложения начинается от 499 тыс. рублей. Таким образом, максимальная выгода при покупке базовой комплектации L с учетом скидки по утилизации составит 85 тыс. рублей. Для комплектаций LC, LE, LE+, GL, GLC будут сохранены прежние условия программы: сумма скидки по программе утилизации составит 40 тыс. рублей, по программе trade-in – 30 тыс. рублей.