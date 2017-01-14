ОРЕАНДА-НОВОСТИ Реализация флагманских моделей АВТОВАЗа – седана LADA Vesta и высокого хэтчбека LADA XRAY – в последний месяц 2016 года достигла рекордных показателей с момента их появления на российском рынке. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ» по итогам исследования ежемесячной статистики продаж.



Как следует из данных АЕБ, в декабре объем реализации LADA Vesta в России составил 7014 автомобилей, в то время как прежний рекорд был зафиксирован в ноябре (5661 шт.). Декабрьский показатель LADA XRAY составил 2644 экземпляра, хотя до этого максимальный результат был отмечен в апреле (2184 шт.).