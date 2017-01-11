ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года реализация легковых автомобилей в Великобритании увеличилась на 2,3% до 2 млн 692 тыс. 786 единиц. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), местный авторынок в прошлом году установил абсолютный рекорд, а положительная динамика фиксируется уже пятый год подряд.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка Великобритании в 2016 году остаётся Ford, реализовавший 318316 автомобилей (-5,1%). На втором месте идёт британский Vauxhall, продажи которого составили 269766 машин (-7%). Третий результат показал Volkswagen – 223784 проданных автомобиля (-7,5%).