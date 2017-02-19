ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых автомобилей, которое охватывало производителей из КНР.

Согласно результатам исследования, продажи китайских автомобилей (по данным АЕБ, с учетом LCV) в январе 2017 года составили почти 1,5 тыс. единиц – на 38% меньше, чем год назад.

Лидером продаж среди китайских автопроизводителей в прошлом месяце остался Lifan. Реализация автомобилей этой марки составила 929 экземпляров, показав падение на четверть. Как следствие, на долю Lifan пришлось свыше 60% от всего объёма продаж китайских брендов. Второе место в этом рейтинге занимает Chery.