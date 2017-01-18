Renault расширила модельный ряд в онлайн-шоуруме
18.01.2017, 13:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Renault Россия начинает продажу легковых автомобилей 2016 модельного года в онлайн-шоуруме, который стартовал летом 2016 года вместе с началом продаж нового кроссовера Renault Kaptur.
Как сообщает пресс-служба Renault Россия, в дополнение к кроссоверу Renault Kaptur и внедорожнику Renault Duster, которые пользуются большим спросом, для онлайн-покупки стали доступны Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway и Fluence, произведенные в 2016 году. При этом клиенты онлайн-шоурума, приобретающие автомобили 2016 модельного года, получают дополнительную выгоду – зимние шины в подарок.
Вместе с тем Renault Россия расширяет функционал онлайн-шоурума, предлагая новые сервисы. Так, компания заключила стратегическое партнерское соглашение с компанией Яндекс.Деньги: все операции по интернет-эквайрингу обеспечит универсальное платежное решение для бизнеса Яндекс.Касса. Также клиентам онлайн-шоурума Renault стало доступно дистанционное оформление кредита: для этого клиенту достаточно в качестве способа оплаты указать «Кредит». В случае положительного решения, клиент может обратиться с одобренным кредитным предложением к дилеру и оформить покупку на еще более выгодных условиях. Так, на все автомобили 2016 модельного года действует специальное кредитное предложение Renault Credit: 4,9% на 3 года. Данное предложение суммируется с другими специальными предложениями производителя и действует при первоначальном взносе от 20% стоимости автомобиля.
Как сообщает пресс-служба Renault Россия, в дополнение к кроссоверу Renault Kaptur и внедорожнику Renault Duster, которые пользуются большим спросом, для онлайн-покупки стали доступны Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway и Fluence, произведенные в 2016 году. При этом клиенты онлайн-шоурума, приобретающие автомобили 2016 модельного года, получают дополнительную выгоду – зимние шины в подарок.
Вместе с тем Renault Россия расширяет функционал онлайн-шоурума, предлагая новые сервисы. Так, компания заключила стратегическое партнерское соглашение с компанией Яндекс.Деньги: все операции по интернет-эквайрингу обеспечит универсальное платежное решение для бизнеса Яндекс.Касса. Также клиентам онлайн-шоурума Renault стало доступно дистанционное оформление кредита: для этого клиенту достаточно в качестве способа оплаты указать «Кредит». В случае положительного решения, клиент может обратиться с одобренным кредитным предложением к дилеру и оформить покупку на еще более выгодных условиях. Так, на все автомобили 2016 модельного года действует специальное кредитное предложение Renault Credit: 4,9% на 3 года. Данное предложение суммируется с другими специальными предложениями производителя и действует при первоначальном взносе от 20% стоимости автомобиля.