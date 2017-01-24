Российские дилеры Volkswagen установили рекорд продаж по программе Das WeltAuto
24.01.2017, 17:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen в 2016 году реализовали около 4 тысяч автомобилей с пробегом, сертифицированных по стандартам программы Das WeltAuto. Таким образом, продажи автомобилей по этой программе выросли в 5,5 раз, сообщает пресс-служба Volkswagen. Участниками программы Das WeltAuto являются более 90 дилеров марки Volkswagen.
В 2016 году в рамках обновленной программы Das WeltAuto клиенты официального дилерского центра Volkswagen стали получать послегарантийную поддержку автомобиля марки Volkswagen, являющуюся полным аналогом гарантии производителя. Как отмечается, результаты года подтверждают потребность клиентов в этом современном подходе к продаже автомобилей с пробегом, а также интерес к услуге trade-in.
Послегарантийная поддержка составляет 12 месяцев с момента приобретения автомобиля с пробегом в официальном дилерском центре Volkswagen. Если автомобиль еще находится на заводской гарантии, то клиент всегда будет иметь дополнительный год гарантии после ее окончания. При дальнейшей продаже клиентом автомобиля послегарантийная поддержка также продолжает действовать и покрывает все возможные поломки на неограниченную сумму.
Программа Das WeltAuto минимизирует риски при покупке автомобиля с пробегом, гарантирует его высокое качество, прозрачность истории предыдущего владения и эксплуатации. Все автомобили проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen. Владельцы автомобилей, приобретенных в рамках программы, могут воспользоваться профессиональной технической поддержкой Volkswagen 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
В 2016 году в рамках обновленной программы Das WeltAuto клиенты официального дилерского центра Volkswagen стали получать послегарантийную поддержку автомобиля марки Volkswagen, являющуюся полным аналогом гарантии производителя. Как отмечается, результаты года подтверждают потребность клиентов в этом современном подходе к продаже автомобилей с пробегом, а также интерес к услуге trade-in.
Послегарантийная поддержка составляет 12 месяцев с момента приобретения автомобиля с пробегом в официальном дилерском центре Volkswagen. Если автомобиль еще находится на заводской гарантии, то клиент всегда будет иметь дополнительный год гарантии после ее окончания. При дальнейшей продаже клиентом автомобиля послегарантийная поддержка также продолжает действовать и покрывает все возможные поломки на неограниченную сумму.
Программа Das WeltAuto минимизирует риски при покупке автомобиля с пробегом, гарантирует его высокое качество, прозрачность истории предыдущего владения и эксплуатации. Все автомобили проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen. Владельцы автомобилей, приобретенных в рамках программы, могут воспользоваться профессиональной технической поддержкой Volkswagen 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.