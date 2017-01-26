Российские продажи Ferrari в 2016 году выросли на 60%
26.01.2017, 17:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года объём рынка новых автомобилей Ferrari в России составил 32 экземпляра, что на 60% больше, чем годом ранее.
Самой популярной моделью итальянской люксовой марки является спорт-купе Ferrari 488 мощностью 670 л.с. и стоимостью более 20 млн рублей. На её долю приходится около 35% от общего объёма, что соответствует 11 реализованным машинам.
Далее по предпочтениям у россиян идут кабриолет Ferrari California и спортивное купе Ferrari 458 – каждая из этих моделей разошлась тиражом в 6 единиц. За пределами тройки лидеров оказываются четырёхместный спортивный хэтчбек Ferrari FF (5 шт.) и суперкар Ferrari F12 Berlinetta (4 шт.).
Самой популярной моделью итальянской люксовой марки является спорт-купе Ferrari 488 мощностью 670 л.с. и стоимостью более 20 млн рублей. На её долю приходится около 35% от общего объёма, что соответствует 11 реализованным машинам.
Далее по предпочтениям у россиян идут кабриолет Ferrari California и спортивное купе Ferrari 458 – каждая из этих моделей разошлась тиражом в 6 единиц. За пределами тройки лидеров оказываются четырёхместный спортивный хэтчбек Ferrari FF (5 шт.) и суперкар Ferrari F12 Berlinetta (4 шт.).