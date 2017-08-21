ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 августа 2017 года в Турецкой республике на трассе Анталья-Кемер перевернулся туристический автобус.

Причиной дорожно-транспортного происшествия стали плохие погодные условия. Сообщается о более 20 пострадавших. Все они доставлены в ближайшие больницы.

По информации Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, на данный момент информации о наличии или об отсутствии россиян среди пострадавших нет.

Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД и следит за ситуацией.