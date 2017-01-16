ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2016 году объём рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 92,7 тыс. единиц, что чуть выше (+0,1%) показателя 2015 года.

Лидером этого рынка стала российская марка GAZ, на долю которой в прошедшем году пришлось 45% от общего объёма. В количественном выражении это соответствует 41,8 тыс. штук – на 8,8% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого равен 18,8 тыс. автомобилей (-7,2%). Замыкает тройку лидеров российская LADA (7,7 тыс. шт.; +10,6%).