ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA Motors Rus начали продажи флагманского кроссовера KIA Sorento Prime 2017 модельного года, который получил новый бензиновый двигатель 2,4 GDI, а также расширенный список комплектаций.

С 2017 модельного года KIA Sorento Prime представлен в России с тремя вариантами двигателей. Помимо предлагавшихся ранее дизельного 2.2 CRDi (200 л.с.) и бензинового V6 3.3 MPI (250 л.с.) двигателей, теперь он может быть оснащён бензиновым мотором с непосредственным впрыском топлива 2.4 GDI мощностью 188 л.с. Новый двигатель доступен на автомобилях в новой базовой комплектации Comfort, а также Luxe. Как и все двигатели в линейке KIA Sorento Prime, новый силовой агрегат предлагается в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Комплектации Luxe, Prestige и Premium по-прежнему предусмотрены для автомобилей с дизельным двигателем 2.2 CRDi. Автомобили с бензиновым шестицилиндровым двигателем 3.3 MPI с распределенным впрыском топлива предлагаются в уровнях оснащения Prestige, Premium и GT Line.

Что касается изменений в комплектациях, KIA Sorento Prime с бензиновым двигателем 2.4 GDI в новой комплектации Comfort по цене 2 млн 134 тыс. 900 рублей станет базовой версией данной модели. Уже в исполнении Comfort кроссовер имеет кожаный салон, здесь также предусмотрено наличие системы выбора режима движения Drive Mode Select, датчика уровня омывающей жидкости и камеры заднего вида. Мультимедийно-навигационная система с экраном диагональю 7” отображает информацию о дорожной ситуации, включая пробки, в режиме реального времени, а также имеет слот для SD-карт и поддерживает работу со звуковым форматом MP3. В список штатного оборудования входят антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (ESC), ассистент экстренного торможения (BAS), ассистент старта на подъёме (HAC), интегрированная система активного управления (VSM), система предупреждения об экстренном торможении (ESS), а также система управления тягой в поворотах (АТСС). Пакет «Теплые опции», разработанный специально для российского рынка, доступен для всех комплектаций KIA Sorento Prime, в том числе и новый уровень оснащения Comfort. Пакет включает в себя подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, электропривод и подогрев боковых наружных зеркал. В комплектациях Comfort и Luxe на KIA Sorento Prime устанавливаются колеса размерности 17” с шинами 235/65 R17.

Автомобили KIA Sorento Prime в комплектации Luxe с двигателем 2.4 GDI предлагаются по цене 2 млн 224 тыс. 900 рублей, а с дизельным двигателем 2.2 CRDi – по цене 2 млн 344 тыс. 900 рублей. Начиная с данного уровня оснащения, кроссоверы 2017 модельного года получили светодиодные задние фонари и накладки на пороги с подсветкой. Теперь для KIA Sorento Prime в комплектации Luxe предусмотрено оснащение системой бесключевого доступа, современной приборной панелью Supervision, датчиком дождя. Кроме этого, на такие автомобили устанавливается электрохромное (самозатемняющееся) салонное зеркало заднего вида. Как и ранее, водительское сиденье в кроссоверах комплектации Luxe регулируется в 10 направлениях. Более стабильно поддерживать температурный режим в KIA Sorento Prime всех комплектаций позволяют не только двухзонный климат-контроль с функциями антизапотевания стекол и ионизации воздуха, но и атермальные лобовое стекло и стекла передних дверей. Пассажиры заднего ряда имеют возможность не только регулировки угла наклона спинки, но и продольного перемещения сидений. В распоряжении задних пассажиров – центральный подлокотник со встроенными подстаканниками, отдельная розетка 12V, порт USB для зарядки на центральной напольной консоли, возможность отрегулировать подголовник. В комплектациях Luxe и Prestige KIA Sorento Prime оснащен ксеноновыми фарами с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями.