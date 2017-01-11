Subaru перевыполнила план продаж в России и Белоруссии в 2016 году
11.01.2017, 17:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Субару Мотор", официальный дистрибьютор автомобилей Subaru в России и Республике Беларусь, в 2016 году реализовала 5728 автомобилей, перевыполнив план продаж на 4,1%.
Самой популярной моделью бренда стал среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого составили 4025 автомобилей или 70,3% от продаж Subaru в России и Республике Беларусь за 2016 год. Самая востребованная комплектация года – Forester VF с двигателем объёмом 2.0 л и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic, оснащённая системой помощи при движении по бездорожью X-Mode (31,4% от продаж модели), сообщает пресс-служба компании.
"Согласно нашим прогнозам – общее снижение продаж легковых автомобилей в России и Белоруссии на 20% – мы установили план реализовать 5 500 автомобилей Subaru в 2016 году. Однако, начиная с октября, динамика продаж была выше наших ожиданий, и мы продали больше, чем запланировали", – отмечает генеральный директор "Субару Мотор" Есики Кишимото.
В 2016 году модельный ряд Subaru изменился: продажи спортивных автомобилей WRX и BRZ были приостановлены, и во втором полугодии сегмент спорткаров Subaru был представлен одной моделью – 300-сильным седаном WRX STI. Вместе с тем вернулись Outback с двигателем объёмом 3.6 л и Forester с 2.0-литровым двигателем с турбонаддувом.
Самой популярной моделью бренда стал среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого составили 4025 автомобилей или 70,3% от продаж Subaru в России и Республике Беларусь за 2016 год. Самая востребованная комплектация года – Forester VF с двигателем объёмом 2.0 л и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic, оснащённая системой помощи при движении по бездорожью X-Mode (31,4% от продаж модели), сообщает пресс-служба компании.
"Согласно нашим прогнозам – общее снижение продаж легковых автомобилей в России и Белоруссии на 20% – мы установили план реализовать 5 500 автомобилей Subaru в 2016 году. Однако, начиная с октября, динамика продаж была выше наших ожиданий, и мы продали больше, чем запланировали", – отмечает генеральный директор "Субару Мотор" Есики Кишимото.
В 2016 году модельный ряд Subaru изменился: продажи спортивных автомобилей WRX и BRZ были приостановлены, и во втором полугодии сегмент спорткаров Subaru был представлен одной моделью – 300-сильным седаном WRX STI. Вместе с тем вернулись Outback с двигателем объёмом 3.6 л и Forester с 2.0-литровым двигателем с турбонаддувом.