ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Хёндэ Мотор СНГ" открыла в Грозном дилерский центр Hyundai "Лидер Авто", который стал первым дилерским центром иностранного бренда на территории Чеченской Республики. --- Информация: Грузовое такси Газелькин предлагает свои услуги. Компания без проблем осуществит домашний переезд «под ключ». В основе автопарка – восемь вариаций «Газелей». Это позволит подобрать автомобиль, который идеально подойдёт для перевозки вашего груза. Телефон 8 (800) 777-06-06 ---

Как сообщает пресс-служба компании, дилерский центр Hyundai в Грозном полностью соответствует корпоративным стандартам компании. В шоу-руме площадью 944 кв.м. представлен весь модельный ряд Hyundai. Клиентам доступен полный спектр услуг: продажа и обслуживание новых автомобилей, страхование, кредитование, программа trade-in. Сервисная зона площадью 1348 кв.м. c современным диагностическим оборудованием позволяет выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Hyundai: гарантийный и постгарантийный ремонт, а также установку дополнительного оборудования. Дождаться выдачи своего автомобиля клиент может в уютной зоне отдыха.

На территории дилерского центра можно также приобрести автомобили премиального бренда Genesis, презентованного в России в сентябре 2016 года. В "Лидер Авто" в Грозном представлены флагманский седан Genesis G90 и абсолютная новинка этого года – Genesis G80. Все комплектации моделей бренда Genesis оснащены интеллектуальным полным приводом HTRAC.