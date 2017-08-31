Tesla снижает цены
31.08.2017, 12:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Калифорнийский автопроизводитель снизил цены на модели X и S. Эксперты по электромобилям указывают на прогресс в производстве батарей, что приводит к экономии средств.
В США стандартные модели с батареями 100 кВт-ч стали на 3500 долларов дешевле – онлайн-конфигуратор был обновлен за одну ночь. Модели с повышенной емкостью теперь даже на 5000 долларов дешевле.
Цены на Tesla были повышены в конце апреля, а теперь запущен обратный процесс. Снижение цен распространяется также на автомобили, которые были заказаны, но ещё не доставлены. Обе модели стоят от 70 000 до 80 000 долларов США в качестве базовой цены.
В США стандартные модели с батареями 100 кВт-ч стали на 3500 долларов дешевле – онлайн-конфигуратор был обновлен за одну ночь. Модели с повышенной емкостью теперь даже на 5000 долларов дешевле.
Цены на Tesla были повышены в конце апреля, а теперь запущен обратный процесс. Снижение цен распространяется также на автомобили, которые были заказаны, но ещё не доставлены. Обе модели стоят от 70 000 до 80 000 долларов США в качестве базовой цены.
Источник: Автостат