Toyota RAV4 в 2016 году стал лидером рынка на Дальнем Востоке
17.01.2017, 21:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей и составило рейтинг наиболее продаваемых моделей в Дальневосточном федеральном округе в 2016 году.
Согласно результатам исследования, самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей в ДФО в прошлом году был кроссовер Toyota RAV4, показатель которого составил 1073 единицы, что на 36% больше, чем в 2015 году. Второе место занимает Toyota Land Cruiser, который разошёлся тиражом в 881 экземпляр, показав рост на 20%. На третьей строчке рейтинга располагается ещё одна модель Toyota – внедорожник Land Cruiser Prado с результатом 797 автомобилей (-4,5%). Замыкают пятёрку лидеров УАЗ "Патриот" (693 шт.; -27%) и LADA 4x4 (492 шт.; -26,5%).
В ТОП-10 местного рынка за отчётный период также попали: Lexus LX (459 шт.; +192%), Nissan X-Trail (456 шт.; -16,5%), Lexus NX (454 шт.; +34%), Hyundai Solaris (450 шт.; -18%) и Nissan Terrano (443 шт.; +50%). В целом же за год объём рынка новых легковых автомобилей в ДФО снизился на 13% до 12,2 тыс. экземпляров.
Отметим также, что в декабре прошлого года лидерство на рынке Дальнего Востока принадлежало Toyota Land Cruiser (109 шт.), в то время как Toyota RAV4 (99 шт.) занял вторую позицию.
Согласно результатам исследования, самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей в ДФО в прошлом году был кроссовер Toyota RAV4, показатель которого составил 1073 единицы, что на 36% больше, чем в 2015 году. Второе место занимает Toyota Land Cruiser, который разошёлся тиражом в 881 экземпляр, показав рост на 20%. На третьей строчке рейтинга располагается ещё одна модель Toyota – внедорожник Land Cruiser Prado с результатом 797 автомобилей (-4,5%). Замыкают пятёрку лидеров УАЗ "Патриот" (693 шт.; -27%) и LADA 4x4 (492 шт.; -26,5%).
В ТОП-10 местного рынка за отчётный период также попали: Lexus LX (459 шт.; +192%), Nissan X-Trail (456 шт.; -16,5%), Lexus NX (454 шт.; +34%), Hyundai Solaris (450 шт.; -18%) и Nissan Terrano (443 шт.; +50%). В целом же за год объём рынка новых легковых автомобилей в ДФО снизился на 13% до 12,2 тыс. экземпляров.
Отметим также, что в декабре прошлого года лидерство на рынке Дальнего Востока принадлежало Toyota Land Cruiser (109 шт.), в то время как Toyota RAV4 (99 шт.) занял вторую позицию.