ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В последнем месяце 2016 года украинцы купили 7 601 новых легковых автомобилей или на 40% больше чем годом ранее. Таким образом в прошлом году в Украине было реализовано и поставлено на учёт МВД 65 562 новые машины. По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 41%, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Весь прошедший год рынок новых легковых авто демонстрировал положительную динамику относительно 2015 года.

Так январский старт начался с продаж, объём которых на 23% превысил аналогичный показатель предыдущего года. В феврале спрос на новые машины вырос уже на 44 процента.

Весна 2016 года началась бурным ростом потребительской активности. Мартовский рост рынка составил 117 процентов. В апреле украинцы купили на 86% больше автомобилей чем годом ранее. Однако в мае рынок немного остыл, но при этом сохранил позитивный тренд. Майские продажи увеличились на 48 процентов.

Первый летний месяц был на 42% «жарче» чем в 2015 г. А вот июль отметился затишьем, рынок вырос только на 4 процента. Однако уже в августе спрос на новые автомобили вырос на 63 процента.

Несмотря на либерализацию импорта автомобилей с пробегом, которая произошла в августе, осенние продажи новых машин превосходили аналогичные показатели предыдущего года. Так рынок сентября вырос на 32%, октябрьские продажи увеличились на 8%, а в ноябре был зафиксирован пятидесятипроцентный скачок спроса на новые авто.

И наконец в последнем месяце года рынок так же остался в плюсе, декабрьский показатель, как писалось выше, увеличился на 40 процентов.

Подводя итоги 2016 года, в ассоциации Укравтопром составили рейтинг автомобильных брендов, которым украинцы отдали свои предпочтения в ушедшем году.

Наибольшее количество первичных регистраций за период с января по декабрь пришлось на автомобили марки Toyota – 7 668 шт., что на 56% больше чем в 2015г.

На втором месте Renault с результатом 6 389 авто, который на 52% больше чем в предыдущем году. Третье место досталось Volkswagen – 5 001 продаж (+117% к аналогичному периоду прошлого года).