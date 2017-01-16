В 2016 году Toyota заняла рекордную долю на авторынке России
16.01.2017, 14:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota в 2016 году реализовали 94568 автомобилей, что на 4% ниже показателя годичной давности. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила рекордные 6,6% против 6,1% годом ранее, что на 0,3% превысило план, сообщает пресс-служба "Тойота Мотор".
Как отмечается, все ключевые модели бренда (Camry, RAV4, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Hilux) лидируют в своих сегментах, в том числе благодаря запуску специальных версий, разработанных локальным офисом на основе предпочтений российских клиентов.
Бестселлером Toyota в прошлом году стал кроссовер Toyota RAV4, чьи продажи выросли на 13% до 30603 экземпляров, из которых 6% составила специальная версия Exclusive. В результате Toyota RAV4 стал безусловным лидером в своем сегменте, увеличив долю на рынке до 23,5%.
На втором месте по объёму реализации среди моделей Toyota идёт бизнес-седан Camry, который нашёл 28063 покупателя (-7%), при этом 18% от общих продаж модели составила специальная версия Exclusive. В 2016 году Toyota Camry также укрепила традиционное лидерство в сегменте бизнес-седанов на российском рынке с долей 35,7%.
Замыкает тройку бестселлеров марки среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – в прошлом году было продано 14516 таких автомобилей, 25% из них специальной версии Style. За 2016 год рыночная доля модели достигла 22,6%.
Как отмечается, все ключевые модели бренда (Camry, RAV4, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Hilux) лидируют в своих сегментах, в том числе благодаря запуску специальных версий, разработанных локальным офисом на основе предпочтений российских клиентов.
Бестселлером Toyota в прошлом году стал кроссовер Toyota RAV4, чьи продажи выросли на 13% до 30603 экземпляров, из которых 6% составила специальная версия Exclusive. В результате Toyota RAV4 стал безусловным лидером в своем сегменте, увеличив долю на рынке до 23,5%.
На втором месте по объёму реализации среди моделей Toyota идёт бизнес-седан Camry, который нашёл 28063 покупателя (-7%), при этом 18% от общих продаж модели составила специальная версия Exclusive. В 2016 году Toyota Camry также укрепила традиционное лидерство в сегменте бизнес-седанов на российском рынке с долей 35,7%.
Замыкает тройку бестселлеров марки среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – в прошлом году было продано 14516 таких автомобилей, 25% из них специальной версии Style. За 2016 год рыночная доля модели достигла 22,6%.