В 2016 году рынок грузовых автомобилей в России вырос на 4%
16.01.2017, 11:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил 53,3 тыс. единиц, что на 4,2% больше, чем в 2015 году.
Лидером рынка грузовиков остаётся российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом году пришлось около 38% от общего объёма (20,2 тыс. штук, + 15%). На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 7,3 тыс. автомобилей (+2,8%). Замыкает первую тройку белорусский MAZ (3,3 тыс. шт.; -9,5%). В пятёрку лидеров также попали российский URAL (2,7 тыс. шт.; +2,2%) и шведская Scania (2,5 тыс. шт.; -1,1%).
Лидером рынка грузовиков остаётся российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом году пришлось около 38% от общего объёма (20,2 тыс. штук, + 15%). На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 7,3 тыс. автомобилей (+2,8%). Замыкает первую тройку белорусский MAZ (3,3 тыс. шт.; -9,5%). В пятёрку лидеров также попали российский URAL (2,7 тыс. шт.; +2,2%) и шведская Scania (2,5 тыс. шт.; -1,1%).