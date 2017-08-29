ОРЕАНДА-НОВОСТИ 29 августа 2017 года очередной рейс авиакомпании «Якутия» со 170 российскими туристами – клиентами компании «Ted Travel» прибыл из Анталии в Москву.



Следующий, четвёртый рейс авиакомпании «Якутия» запланирован на 1:20 по местному времени 30 августа 2017 года.



На момент возникновения ситуации, связанной с невозможностью туроператора в дальнейшем исполнять свои обязательства перед клиентами компании «Ted Travel», на турецких курортах находилось 755 человек. После выполнения всех четырёх запланированных рейсов авиакомпании «Якутия» в Турции останется порядка 50 человек, которые будут вывезены рейсами других авиакомпаний.



Вернуться в Россию рейсом 30 августа могут туристы, чей обратный вылет намечен на более поздние даты. Чтобы воспользоваться этой возможностью, желающие должны оперативно направить обращение в Ассоциацию «Турпомощь» о перебронировании билетов.