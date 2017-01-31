В России предложили создать единый реестр электромобилей
31.01.2017, 10:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Россию в ближайшее время могут создать единый реестр электрокаров. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков. По его словам, такая база позволит владельцам данного вида транспорта избегать штрафов за неоплаченную парковку и продолжать пользоваться городскими льготами.
«Пока электромобилей в России немного, и нужно повышать мотивацию граждан их покупать. Для владельцев электромашин действуют льготы. Их (электрокары) часто трудно внешне отличить от обычного авто, поэтому людям приходят штрафы. Полезен будет федеральный реестр электрических автомобилей как временная мера, пока количество таких транспортных средств не стало масштабным», – рассказал Вячеслав Лысаков.
Он добавил, что федеральный реестр «розеточных» машин позволит пользоваться льготами не только жителям Москвы, но и гостям столицы, приезжающим на электромобилях. Представители пресс-службы Администрации парковочного пространства отметили, что сейчас владельцы электромобилей могут обжаловать выписанные им штрафы в онлайн-режиме.
Создание отдельного реестра электромобилей председатель областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает слишком сложным вариантом решения проблемы. «На электромобили нужно клеить специальный знак, как на авто для инвалидов. А если кто-то наклеит его незаконно, пускай платит штраф», – предложил он.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России на середину 2016 года насчитывалось всего 722 электромобиля, представленных семью моделями. Из этого количества наибольшая доля (34,5%) приходится на Mitsubishi i-MiEV, которой зарегистрировано 249 единиц. Далее с долей в 26,2% следует Nissan Leaf, представленный 189 экземплярами. За 6 месяцев 2016 года ему удалось сместить Tesla Model S (167 шт.; доля рынка - 23,1%) со второго места на третье. Менее сотни машин в парке принадлежит вазовской разработке – электромобилю LADA Ellada (93 шт.; доля рынка - 12,9%). И совсем маленькие показатели у Renault Twizy (15 шт.) и BMW i3 (8 шт.). Стоит отметить, что в первом полугодии 2016 года парк электромобилей пополнился новой моделью Tesla Model X, которая пока присутствует в единственном экземпляре.
«Пока электромобилей в России немного, и нужно повышать мотивацию граждан их покупать. Для владельцев электромашин действуют льготы. Их (электрокары) часто трудно внешне отличить от обычного авто, поэтому людям приходят штрафы. Полезен будет федеральный реестр электрических автомобилей как временная мера, пока количество таких транспортных средств не стало масштабным», – рассказал Вячеслав Лысаков.
Он добавил, что федеральный реестр «розеточных» машин позволит пользоваться льготами не только жителям Москвы, но и гостям столицы, приезжающим на электромобилях. Представители пресс-службы Администрации парковочного пространства отметили, что сейчас владельцы электромобилей могут обжаловать выписанные им штрафы в онлайн-режиме.
Создание отдельного реестра электромобилей председатель областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает слишком сложным вариантом решения проблемы. «На электромобили нужно клеить специальный знак, как на авто для инвалидов. А если кто-то наклеит его незаконно, пускай платит штраф», – предложил он.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России на середину 2016 года насчитывалось всего 722 электромобиля, представленных семью моделями. Из этого количества наибольшая доля (34,5%) приходится на Mitsubishi i-MiEV, которой зарегистрировано 249 единиц. Далее с долей в 26,2% следует Nissan Leaf, представленный 189 экземплярами. За 6 месяцев 2016 года ему удалось сместить Tesla Model S (167 шт.; доля рынка - 23,1%) со второго места на третье. Менее сотни машин в парке принадлежит вазовской разработке – электромобилю LADA Ellada (93 шт.; доля рынка - 12,9%). И совсем маленькие показатели у Renault Twizy (15 шт.) и BMW i3 (8 шт.). Стоит отметить, что в первом полугодии 2016 года парк электромобилей пополнился новой моделью Tesla Model X, которая пока присутствует в единственном экземпляре.