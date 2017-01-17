В России создаётся новый механизм финансовых гарантий для туристов
17.01.2017, 12:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 января 2017 года в рамках обновлённого законодательства в дополнение к установленным ранее условиям осуществления деятельности в сфере выездного туризма (финансовое обеспечение ответственности, членство в Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ») создаётся новый механизм финансовых гарантий для туристов – фонды персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма.
В соответствии со ст. 11.6 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ эти фонды формируются для выплаты денежных средств, причитающихся туристам и (или) иным заказчикам в целях возмещения реального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма.
По информации ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», курирующей ход создания фондов персональной ответственности туроператоров, к 16 января 2017 года 166 туркомпаний создали подобные фонды и сделали необходимые взносы: это примерно 1/5 от общего числа туроператоров, находящихся сегодня в Едином федеральном реестре туроператоров России. Актуальные списки туроператоров, выполнивших требования законодательства, вскоре будут доступны на официальном сайте «Турпомощи».
Взносы в фонд персональной ответственности, а также в резервный фонд (ранее – компенсационный фонд) должны быть уплачены туроператором до 31 января 2017 года (ч. 3 ст. 5 федерального закона от 02.03.2016№ 49-ФЗ).
Фонд персональной ответственности туроператора формируется за счет ежегодного взноса туроператора в размере 1% общей цены туристского продукта за предыдущий год.
Компании, которые не осуществляли в предыдущем году деятельность в сфере выездного туризма, но намерены начать / возобновить работу в этой сфере в текущем году, должны до того, как приступят к реализации туров за рубеж, перечислить в фонд персональной ответственности туроператора взнос в размере 100 тысяч рублей.
Для реализации новых требований законодательства Ассоциацией «ТУРПОМОЩЬ» открыты счета для формирования фондов персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма, переформатирован сайт «ТУРПОМОЩИ».
«Туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, обязаны создать фонды персональной ответственности до 31 января 2017 года. Иных сроков законом не предусмотрено. Напоминаем, что тех операторов, которые не сформируют фонды в законодательно установленные сроки, Ростуризм будет вынужден исключить из Единого федерального реестра туроператоров», – предупреждает Руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
В соответствии со ст. 11.6 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ эти фонды формируются для выплаты денежных средств, причитающихся туристам и (или) иным заказчикам в целях возмещения реального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма.
По информации ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», курирующей ход создания фондов персональной ответственности туроператоров, к 16 января 2017 года 166 туркомпаний создали подобные фонды и сделали необходимые взносы: это примерно 1/5 от общего числа туроператоров, находящихся сегодня в Едином федеральном реестре туроператоров России. Актуальные списки туроператоров, выполнивших требования законодательства, вскоре будут доступны на официальном сайте «Турпомощи».
Взносы в фонд персональной ответственности, а также в резервный фонд (ранее – компенсационный фонд) должны быть уплачены туроператором до 31 января 2017 года (ч. 3 ст. 5 федерального закона от 02.03.2016№ 49-ФЗ).
Фонд персональной ответственности туроператора формируется за счет ежегодного взноса туроператора в размере 1% общей цены туристского продукта за предыдущий год.
Компании, которые не осуществляли в предыдущем году деятельность в сфере выездного туризма, но намерены начать / возобновить работу в этой сфере в текущем году, должны до того, как приступят к реализации туров за рубеж, перечислить в фонд персональной ответственности туроператора взнос в размере 100 тысяч рублей.
Для реализации новых требований законодательства Ассоциацией «ТУРПОМОЩЬ» открыты счета для формирования фондов персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма, переформатирован сайт «ТУРПОМОЩИ».
«Туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, обязаны создать фонды персональной ответственности до 31 января 2017 года. Иных сроков законом не предусмотрено. Напоминаем, что тех операторов, которые не сформируют фонды в законодательно установленные сроки, Ростуризм будет вынужден исключить из Единого федерального реестра туроператоров», – предупреждает Руководитель Ростуризма Олег Сафонов.