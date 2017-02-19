В Великом Новгороде создан "Народный путеводитель"
19.02.2017, 14:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Новгородской области создан "Народный путеводитель".
В рамках проекта «Народный путеводитель. Память поколений» три десятка новгородцев в возрасте от 60 до 80 лет воспользовались возможностью рассказать путешественникам свои уникальные истории о любимых новгородских местах и людях, которые вписали свои имена в «летопись» Великого Новгорода. На основе их рассказов и создан народный путеводитель.
Великий Новгород по праву называют городом-музеем. Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО и уникальные музейные экспозиции привлекают в этот город сотни тысяч гостей. С каждым годом всё больше путешественников готовы свернуть с оживлённых туристических троп и отправиться на прогулку по собственному маршруту, чтобы увидеть Великий Новгород во всём очаровании и познакомиться с жизнью простых горожан.
В рамках проекта «Народный путеводитель. Память поколений» три десятка новгородцев в возрасте от 60 до 80 лет воспользовались возможностью рассказать путешественникам свои уникальные истории о любимых новгородских местах и людях, которые вписали свои имена в «летопись» Великого Новгорода. На основе их рассказов и создан народный путеводитель.
Великий Новгород по праву называют городом-музеем. Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО и уникальные музейные экспозиции привлекают в этот город сотни тысяч гостей. С каждым годом всё больше путешественников готовы свернуть с оживлённых туристических троп и отправиться на прогулку по собственному маршруту, чтобы увидеть Великий Новгород во всём очаровании и познакомиться с жизнью простых горожан.