Все модели KIA будут оснащены системой "ЭРА-Глонасс"
27.12.2016, 10:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания KIA Motors Rus заявила о своей полной готовности к введению в России с 1 января 2017 года требований Технического регламента Таможенного союза в отношении системы вызова оперативных служб «ЭРА-Глонасс». Все модели российской линейки KIA успешно прошли необходимые сертификационные испытания и, начиная с 2017 года выпуска, будут оснащаться необходимым оборудованием. Ни одна модель KIA не покинет российский рынок по причине внедрения системы «ЭРА-Глонасс», сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.
Тестирование оснащенных оборудованием «ЭРА-Глонасс» моделей KIA было проведено летом 2016 года на базе Центра испытаний НАМИ. Сертификационная программа включала в себя тесты на срабатывание оборудования при фронтальном (удар с перекрытием 40% о сминаемый барьер на скорости 56 км/ч) и боковом (удар о подвижный деформирующийся барьер) столкновениях. В ходе испытаний оборудование «ЭРА-Глонасс», установленное на автомобилях KIA, показало бесперебойную работу в автоматическом режиме.
Как отмечается, введение в действие системы «ЭРА-Глонасс» – важный шаг на пути к снижению тяжести последствий ДТП благодаря оперативному автоматическому оповещению экстренных служб. По статистике именно несвоевременное оказание помощи становится причиной 15% летальных исходов при ДТП в России. Использование системы «ЭРА-Глонасс» позволит сократить время реагирования специальных служб в среднем на 30%.
В состав комплекса оборудования «ЭРА-Глонасс» входят навигационный чипсет ГЛОНАСС/GPS, SIM-чипы для работы в сетях мобильной связи, соответствующие антенны, микрофон, динамик, пульт с аварийной кнопкой, блоки памяти и управления, источник автономного питания, в некоторых случаях собственные акселерометры. При срабатывании подушек безопасности автомобиля или по сигналу акселерометров система в автоматическом режиме выходит на связь с центром экстренной помощи и передает координаты автомобиля с точностью до 15 м, время ДТП, VIN-номер транспортного средства, его скорость, величину ударных перегрузок, цвет автомобиля, тип топлива и даже количество пассажиров.
Тестирование оснащенных оборудованием «ЭРА-Глонасс» моделей KIA было проведено летом 2016 года на базе Центра испытаний НАМИ. Сертификационная программа включала в себя тесты на срабатывание оборудования при фронтальном (удар с перекрытием 40% о сминаемый барьер на скорости 56 км/ч) и боковом (удар о подвижный деформирующийся барьер) столкновениях. В ходе испытаний оборудование «ЭРА-Глонасс», установленное на автомобилях KIA, показало бесперебойную работу в автоматическом режиме.
Как отмечается, введение в действие системы «ЭРА-Глонасс» – важный шаг на пути к снижению тяжести последствий ДТП благодаря оперативному автоматическому оповещению экстренных служб. По статистике именно несвоевременное оказание помощи становится причиной 15% летальных исходов при ДТП в России. Использование системы «ЭРА-Глонасс» позволит сократить время реагирования специальных служб в среднем на 30%.
В состав комплекса оборудования «ЭРА-Глонасс» входят навигационный чипсет ГЛОНАСС/GPS, SIM-чипы для работы в сетях мобильной связи, соответствующие антенны, микрофон, динамик, пульт с аварийной кнопкой, блоки памяти и управления, источник автономного питания, в некоторых случаях собственные акселерометры. При срабатывании подушек безопасности автомобиля или по сигналу акселерометров система в автоматическом режиме выходит на связь с центром экстренной помощи и передает координаты автомобиля с точностью до 15 м, время ДТП, VIN-номер транспортного средства, его скорость, величину ударных перегрузок, цвет автомобиля, тип топлива и даже количество пассажиров.