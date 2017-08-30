ОРЕАНДА-НОВОСТИ В десятку самых популярных у туристов природных достопримечательностей России из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли «Вулканы Камчатки» (Камчатка), природный парк «Ленские столбы» (Якутия), «Центральный Сихотэ-Алинь» (Приморье), природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотка). Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат.



Для популяризации природных достопримечательностей дальневосточные регионы проводят различные фестивали, конференции и участвуют в выставочных мероприятиях.



В прошлом году Камчатку посетило почти 200 тыс. человек. Большинство туристов посетило объект наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки». Это шесть отдельных участков, которые располагаются на востоке, в центре и на юге полуострова Камчатка, где располагаются около 30 действующих и 300 потухших вулканов. На Камчатке туристы посещают Кроноцкий биосферный заповедник, Долину гейзеров, кальдер вулкана Узон, Быстринский природный парк (Ичинская сопка), поселок Эссо (этнографический музей эвенской культуры), природный парк Налычево (Корякская сопка, Жупановская сопка, Авачинская сопка, Дзендзур, Налычевская курортная зона), Южно-Камчатский природный парк, Южно-Камчатский федеральный заказник (мыс Лопатка и озеро Курильское), Ключевской природный парк (Ключевская сопка).



Привлекает туристов традиционный праздник региона – День Вулкана. В этом году в начале августа почти 12 тысяч человек приняли участие в викторинах, конкурсах и экскурсиях у подножия Авачинского и Козельского вулканов. Главным событием праздникам стало массовое восхождение на вершину Авачинского исполина – в акции участвовали более 800 человек.



Природный парк «Ленские столбы» в Республике Саха (Якутия) ежегодно посещает 15 тысяч туристов в летний сезон. В парке расположены уникальные скальные образования высотой до ста метров вдоль берега реки Лена. В этом году красоты Якутии – Ленские столбы, нетающие ледники «Булуус», песчаные дюны «Тукуланы» – с помощью очков виртуальной реальности смогут увидеть участники и гости третьего Восточного экономического форума. Павильон республики можно будет посетить на выставке «Улица Дальнего Востока».



В прошлом году Сихотэ-Алинский заповедник в Приморском крае посетило 3 тысячи человек. В список ЮНЕСКО заповедник попал как территория, включающая в себя наиболее важную или значительную естественную среду обитания для сохранения в ней биологического многообразия, в том числе исчезающих видов исключительной мировой ценности с точки зрения науки и охраны. В настоящее время заповедник представляет собой наиболее удобное место для проведения наблюдений за амурским тигром.



Более 400 иностранных туристов посетило в прошлом году природный комплекс «Остров Врагнеля» в Чукотском автономном округе. В заповедник входят острова Врангеля и Геральд и прилегающие акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей. В 2018 году здесь планируется проведение конференции по вопросам сохранения популяции белого медведя. Инициативу региона поддержали Минприроды и Росприроднадзор.



Напомним, что сохранение природных богатств Дальнего Востока находится под вниманием государства. До 2020 года Дальний Восток получит более 4,7 млрд рублей на сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и защиту окружающей среды. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды».



Сегодня в Дальневосточном федеральном округе созданы и финансируются 42 особо охраняемые природные территории федерального значения - 25 государственных природных заповедников площадью 13,5 млн гектаров, 7 национальных парков площадью 4,35 млн гектаров, 9 государственных природных заказников федерального значения площадью 1,3 млн гектаров, 1 памятник природы федерального значения площадью 152 гектара.



Госпрограмма «Охрана окружающей среды» входит в перечень из 28 госпрограмм, для которых в обязательном порядке в соответствии с поручением Премьер-министра Дмитрия Медведева должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Работа по формированию «дальневосточных разделов» находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, сообщается на сайте Минвостокразвития России.