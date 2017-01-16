За 11 месяцев 2016 года импорт легковых автомобилей упал на 23%
16.01.2017, 12:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам одиннадцати месяцев 2016 года упал на 22,6% до 244 тыс. машин.
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчётный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 5 млрд 483,2 млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 232,8 тыс. машин на 5 млрд 318,3 млн долларов, из стран СНГ – 11,2 тыс. автомобилей на 164,9 млн долларов.
Импорт грузовых автомобилей в январе-ноябре сократился на 9,2% до 17,7 тыс. машин общей стоимостью 897,2 млн долларов. Из них 14,5 тыс. грузовиков на 476,3 млн долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 3,2 тыс. машин на 420,9 млн долларов – из стран СНГ.
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчётный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 5 млрд 483,2 млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 232,8 тыс. машин на 5 млрд 318,3 млн долларов, из стран СНГ – 11,2 тыс. автомобилей на 164,9 млн долларов.
Импорт грузовых автомобилей в январе-ноябре сократился на 9,2% до 17,7 тыс. машин общей стоимостью 897,2 млн долларов. Из них 14,5 тыс. грузовиков на 476,3 млн долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 3,2 тыс. машин на 420,9 млн долларов – из стран СНГ.