ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из исследования "Автостат Инфо" стало известно, что за 2016 год российские покупатели потратили на машины представительского класса 49,31 млрд рублей. Это на 9% меньше, чем было затрачено за весь 2015 год (54,26 млрд рублей).

В сегменте представительских автомобилей самой доходной в прошлом году была модель Mercedes-Benz S-Class. Всего было продано 2813 таких машин, а выручка от продаж такого количества составила 20,45 млрд рублей. В 2016 году BMW 7-Series разошлась на рынке в количестве 1194 ед. и заработала 6,39 млрд рублей. Ещё 2,6 млрд рублей были выручены с реализации модели Audi A8, которая в 2016 году была продана в количестве 467 ед. Модель Audi A5 (продано 807 ед.) принесла выручку в размере 2,14 млрд рублей.

Далее в рейтинге самых доходных автомобилей представительского сегмента за 2016 год расположены Porsche 911 (1,96 млрд рублей, продано 232 ед.), Porsche Panamera (1,35 млрд рублей, 206 шт.), Audi A7 (1,16 млрд рублей, 333 авто), Bentley Continental (1,155 млрд рублей, 94 шт.) и Rolls-Royce Silver Wright (1,11 млрд рублей, 55 ед.).