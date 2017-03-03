13 удлинённых технологических окон будут проведены в метрополитене в 2017 году
03.03.2017, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Столичный метрополитен планирует провести 13 удлинённых технологических окон до конца года, рассказал на пресс-конференции начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.
По его словам, шесть из них пройдут на участке между станциями «Киевская» и «Кунцевская» на Филёвской линии.
Первое технологическое окно в этом году намечено на конец марта, на голубой ветке, рассказал в свою очередь первый заместитель начальника дирекции инфраструктуры метрополитена Роман Цуканов.
Внутри Кольцевой линии планируется провести два технологических окна — на Калужско-Рижской линии, между станциями «Проспект Мира» и «Октябрьская»
Кроме того, в этом году начнутся работы на самой Кольцевой с поочерёдным закрытием участков на сутки. «Мы планируем закрыть Кольцевую линию, но не полностью. От “Курской” до “Киевской” — сначала низ кольца, а затем верх кольца. Как мы их называем в своих планах, север и юг», — отметил Роман Цуканов.
Всего в прошлом году метрополитен провёл 20 технологических окон. За это время отремонтировано более 193 километров путей. После завершения ремонта участки проверяли диагностические комплексы - всего за год они исследовали состояние больше 67 тысяч километров путей. В работах были задействованы больше 22 тысяч специалистов.
По его словам, шесть из них пройдут на участке между станциями «Киевская» и «Кунцевская» на Филёвской линии.
Первое технологическое окно в этом году намечено на конец марта, на голубой ветке, рассказал в свою очередь первый заместитель начальника дирекции инфраструктуры метрополитена Роман Цуканов.
Внутри Кольцевой линии планируется провести два технологических окна — на Калужско-Рижской линии, между станциями «Проспект Мира» и «Октябрьская»
Кроме того, в этом году начнутся работы на самой Кольцевой с поочерёдным закрытием участков на сутки. «Мы планируем закрыть Кольцевую линию, но не полностью. От “Курской” до “Киевской” — сначала низ кольца, а затем верх кольца. Как мы их называем в своих планах, север и юг», — отметил Роман Цуканов.
Всего в прошлом году метрополитен провёл 20 технологических окон. За это время отремонтировано более 193 километров путей. После завершения ремонта участки проверяли диагностические комплексы - всего за год они исследовали состояние больше 67 тысяч километров путей. В работах были задействованы больше 22 тысяч специалистов.