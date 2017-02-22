22 февраля передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО "РЖД" принял первых посетителей в Хабаровске
22.02.2017, 10:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 февраля в Хабаровске начал работу передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО "РЖД". Участие в открытии необычной выставки на колесах приняли первый заместитель начальника департамента безопасности движения ОАО "РЖД" Николай Пазин, главный инженер Дальневосточной железной дороги Сергей Рябов, главный ревизор по безопасности движения поездов ДВЖД Игорь Асмирко и председатель дорожной профсоюзной организации Виталий Бабий.
В Хабаровске ПВЛК начал работу после технического обслуживания и серьезного обновления внешнего облика подвижного состава. Несколько вагонов уникального поезда были оформлены специально к 80-летию ревизорского аппарата, отмечаемому российскими железными дорогами в этом году. Все работы проводились здесь же, в вагонном пассажирском депо краевой столицы.
По словам Николая Пазина, торжественные мероприятия, посвященные 80-летию ревизорского аппарата, начались в Хабаровске и будут проходить на станциях по пути следования поезда. ОАО "РЖД" продолжает реализацию функциональной стратегии по безопасности движения поездов, задачами которой является вовлечение персонала и совершенствование всех производственных процессов.
"С момента образования ревизорской службы на железнодорожном транспорте общее количество происшествий и их тяжесть неуклонно снижается. Большая заслуга в этом принадлежит ревизорам и всем работникам отрасли, – отметил он. – В юбилейный год мы хотим познакомить посетителей ПВЛК с профессией ревизора и рассказать о деятельности ревизорского аппарата".
Передвижной лекционно-выставочный комплекс ОАО "РЖД" ориентирован на повышение эффективности использования научно-технической информации, пропаганду инновационных разработок, организацию мобильных площадок для проведения конференций и семинаров по обмену опытом в различных сферах деятельности.
В Хабаровске ПВЛК начал работу после технического обслуживания и серьезного обновления внешнего облика подвижного состава. Несколько вагонов уникального поезда были оформлены специально к 80-летию ревизорского аппарата, отмечаемому российскими железными дорогами в этом году. Все работы проводились здесь же, в вагонном пассажирском депо краевой столицы.
По словам Николая Пазина, торжественные мероприятия, посвященные 80-летию ревизорского аппарата, начались в Хабаровске и будут проходить на станциях по пути следования поезда. ОАО "РЖД" продолжает реализацию функциональной стратегии по безопасности движения поездов, задачами которой является вовлечение персонала и совершенствование всех производственных процессов.
"С момента образования ревизорской службы на железнодорожном транспорте общее количество происшествий и их тяжесть неуклонно снижается. Большая заслуга в этом принадлежит ревизорам и всем работникам отрасли, – отметил он. – В юбилейный год мы хотим познакомить посетителей ПВЛК с профессией ревизора и рассказать о деятельности ревизорского аппарата".
Передвижной лекционно-выставочный комплекс ОАО "РЖД" ориентирован на повышение эффективности использования научно-технической информации, пропаганду инновационных разработок, организацию мобильных площадок для проведения конференций и семинаров по обмену опытом в различных сферах деятельности.