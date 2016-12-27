7 новых автомобильных дорог и эстакаду строят в ТиНАО
27.12.2016, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Троицком и Новомосковском округах строят семь автомобильных дорог, два подземных перехода и эстакаду. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
«Сооружение транспортного каркаса новых территорий является приоритетным в работе Стройкомплекса столицы и находится на контроле Мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал он.
К строящимся дорогам относится первый этап трассы Солнцево — Бутово — Видное. Также реконструкция ожидает Калужское шоссе.
Как сообщает Департамент развития новых территорий, самый длинный участок пройдёт через Боровское шоссе, Киевское шоссе, деревню Ботаково. Его протяжённость составит 13,5 километра.
В ТиНАО сейчас строят около 67 километров дорог. Из них 31 километр планируют ввести в 2017 году.
«Сооружение транспортного каркаса новых территорий является приоритетным в работе Стройкомплекса столицы и находится на контроле Мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал он.
К строящимся дорогам относится первый этап трассы Солнцево — Бутово — Видное. Также реконструкция ожидает Калужское шоссе.
Как сообщает Департамент развития новых территорий, самый длинный участок пройдёт через Боровское шоссе, Киевское шоссе, деревню Ботаково. Его протяжённость составит 13,5 километра.
В ТиНАО сейчас строят около 67 километров дорог. Из них 31 километр планируют ввести в 2017 году.