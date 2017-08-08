АО "ФГК" в июле 2017 года увеличило грузооборот на 7%
08.08.2017, 12:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Итоги работы АО "ФГК" в июле 2017 года показали рост грузооборота на 7% к уровню прошлого года до 36 млрд тонно-км. Общий объём перевозок остался на уровне июля 2016 года и составил 17 млн тонн, объём среднесуточной погрузки – 8,4 тыс. вагонов.
По словам первого заместителя генерального директора АО "ФГК" Виктора Вороновича, в июле 2017 года весь парк компании был задействован в перевозках, и в условиях повышенного спроса на подвижной состав, ограниченных возможностях инфраструктуры и высоком грузопредъявлении АО "ФГК" смогло увеличить производительность вагона.
"Это обусловлено как эффективностью работы ОАО "РЖД" по улучшению оборота груженого и порожнего вагона, так и мероприятиями АО "ФГК" по снижению простоев под грузовыми операциями с целью максимального удовлетворения потребности клиентов в перевозках. В июле 2017 года мы нарастили перевозки основных сырьевых и промышленных грузов – каменного угля, чёрных металлов, лесных грузов, лома чёрных металлов, метизов. Объём перевозок в сегменте нефтепродуктов увеличился в 2,5 раза и достиг 758 тыс. тонн", – отметил Виктор Воронович.
В июле 2017 года вырос объём погрузки в полувагоны АО "ФГК" металлолома – на 55% (203 тыс. тонн), чёрных металлов – на 7% (934 тыс. тонн) и каменного угля – на 5% (7,3 млн тонн).
Перевозки в крытых вагонах АО "ФГК" приросли за счёт продуктов перемола – в 2,7 раза (52 тыс. тонн), лесных грузов – в 2,2 раза (127 тыс. тонн), минерально-строительных грузов – в 1,1 раза (227 тыс. тонн) и др.
Рост объёма перевозок на платформах АО "ФГК" отмечен в сегменте перевозок метизов – в 2,3 раза (9,6 тыс. тонн), строительных грузов – в 1,8 раза (26 тыс. тонн) и др.
По итогам работы АО "ФГК" в июле 2017 года доля компании на рынке перевозок грузов на сети российских железных дорог составила 14,5%, доля по грузообороту – 17%.
По словам первого заместителя генерального директора АО "ФГК" Виктора Вороновича, в июле 2017 года весь парк компании был задействован в перевозках, и в условиях повышенного спроса на подвижной состав, ограниченных возможностях инфраструктуры и высоком грузопредъявлении АО "ФГК" смогло увеличить производительность вагона.
"Это обусловлено как эффективностью работы ОАО "РЖД" по улучшению оборота груженого и порожнего вагона, так и мероприятиями АО "ФГК" по снижению простоев под грузовыми операциями с целью максимального удовлетворения потребности клиентов в перевозках. В июле 2017 года мы нарастили перевозки основных сырьевых и промышленных грузов – каменного угля, чёрных металлов, лесных грузов, лома чёрных металлов, метизов. Объём перевозок в сегменте нефтепродуктов увеличился в 2,5 раза и достиг 758 тыс. тонн", – отметил Виктор Воронович.
В июле 2017 года вырос объём погрузки в полувагоны АО "ФГК" металлолома – на 55% (203 тыс. тонн), чёрных металлов – на 7% (934 тыс. тонн) и каменного угля – на 5% (7,3 млн тонн).
Перевозки в крытых вагонах АО "ФГК" приросли за счёт продуктов перемола – в 2,7 раза (52 тыс. тонн), лесных грузов – в 2,2 раза (127 тыс. тонн), минерально-строительных грузов – в 1,1 раза (227 тыс. тонн) и др.
Рост объёма перевозок на платформах АО "ФГК" отмечен в сегменте перевозок метизов – в 2,3 раза (9,6 тыс. тонн), строительных грузов – в 1,8 раза (26 тыс. тонн) и др.
По итогам работы АО "ФГК" в июле 2017 года доля компании на рынке перевозок грузов на сети российских железных дорог составила 14,5%, доля по грузообороту – 17%.
Источник: РЖД