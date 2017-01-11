Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Салехард
11.01.2017, 11:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы по маршруту Москва – Салехард – Москва. Начало регулярных полетов по данному направлению планируется с 1 июня 2017 года.
Рейсы планируется осуществлять ежедневно по следующему расписанию:
- рейс SU 1490 вылетает из Москвы в 11:45, прилетает в Салехард в 16:40 (время местное);
- обратный рейс SU 1491 вылетает из Салехарда в 17:40, прилетает в Москву в 18:50 (время местное);
Полеты в административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа Салехард будут выполняться на комфортабельных воздушных судах семейства А320.
Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру, в офисах собственных продаж или на сайте авиакомпании.
/
Рейсы планируется осуществлять ежедневно по следующему расписанию:
- рейс SU 1490 вылетает из Москвы в 11:45, прилетает в Салехард в 16:40 (время местное);
- обратный рейс SU 1491 вылетает из Салехарда в 17:40, прилетает в Москву в 18:50 (время местное);
Полеты в административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа Салехард будут выполняться на комфортабельных воздушных судах семейства А320.
Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру, в офисах собственных продаж или на сайте авиакомпании.
/