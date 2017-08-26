Аэрофлот присвоил имя ярославского авиастроителя Павла Дерунова первому из новой партии лайнеров Sukhoi Superjet 100
26.08.2017, 19:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ростове-на-Дону продолжают работу комиссии по выплате материальной помощи ростовчанам, потерявшим своё жильё в результате пожара. По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева, каждому пострадавшему от масштабного пожара в Ростове-на-Дону из резервного фонда областного правительства будет выплачено по 30 тысяч рублей единовременной материальной помощи.
По решению городской администрации Ростова-на-Дону уже с 22 августа начались выплаты единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей на человека.
Таким образом, от города и области в общей сложности каждый пострадавший получит на первоочередные нужды единовременную материальную помощь по 50 тысяч рублей.
Средства выдают в двух пунктах временного размещения граждан.
Кроме того, во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону глава МЧС России Владимир Пучков пообещал, что из резервного фонда Правительства России будут выделены средства на выплату материальной помощи пострадавшим, компенсации за утрату имущества первой необходимости, а также за причинённый ущерб здоровью.
По данным администрации города по состоянию на 26 августа 2017 года, за материальной помощью за счёт средств городского бюджета обратились 692 человека. 551 человек уже получил выплаты в размере 20 тысяч рублей из фонда города, а 402 человека – выплаты в размере 30 тысяч из резервного фонда Правительства Ростовской области. Родственникам погибшего выплачено из областного бюджета пособие 1 млн. рублей, из городского бюджета 500 тыс. 26 августа 2017 года, Москва. – Аэрофлот присвоил имя "Павел Дерунов" первому воздушному судну Sukhoi Superjet 100 из поступающей новой партии, которая насчитывает 20 машин такого типа. Торжественная презентация лайнера состоялась сегодня в Центре поставок компании Гражданские самолёты Сухого в г. Жуковский в присутствии ВРИО губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, а также представителей руководства Аэрофлота, Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединённой двигателестроительной корпорации "ОДК – Сатурн".
Воздушное судно названо в честь Павла Фёдоровича Дерунова – выдающегося авиастроителя, чьё имя прочно вписано в историю российского авиапрома и Ярославской области. Он долгое время возглавлял и развивал Рыбинское научно-производственное объединение моторостроения. В настоящее время это предприятие – ПАО "ОДК - Сатурн" - выпускает двигатели SaM146, которыми оснащены самолёты SSJ100, эксплуатируемые ведущей российской авиакомпанией.
"Сегодняшнее событие – праздник для каждого ярославца, - подчеркнул Дмитрий Миронов. – Павел Дерунов – наш выдающийся земляк, человек-легенда, память о котором бережно хранит Рыбинск. А теперь его имя украшает фюзеляж новейшего самолёта Аэрофлота. Вижу в этом признание огромных заслуг нашего региона, в том числе моторостроителей Рыбинска, перед Россией, а также веру в мощный потенциал ярославской земли и её людей".
"Мы активно участвуем в создании инновационной отечественной авиатехники, ставим её на крыло и выводим на коммерческие маршруты, - заявил на церемонии заместитель генерального директора – лётный директор ПАО "Аэрофлот" Игорь Чалик. – Это – одна из самых главных функций Аэрофлота как национального перевозчика. Аэрофлот с готовностью поддержал инициативу руководства Ярославской области назвать первое воздушное судно из новой партии самолётов Sukhoi Superjet 100 в честь Павла Дерунова. Считаю, что это имя как нельзя лучше передаёт сочетание славных традиций и передовой технической мысли отечественного авиастроения".
"Мы высоко ценим сотрудничество с нашими партнёрами: крупнейшим эксплуатантом самолёта SSJ100 - авиакомпанией Аэрофлот и авиастроительным предприятием "ОДК-Сатурн", которое предлагает современные решения для реализации инновационных проектов в области авиации. Церемония, проходящая сегодня, отражает прочность связей и традиций, которые имеют большое значение для будущего российского авиастроения", - сказал президент АО "Гражданские самолёты Сухого" Владислав Масалов.
"Мы увидели самолёт имени Павла Фёдоровича Дерунова, очередной Sukhoi Superjet 100, который поступает в эксплуатацию на линии Аэрофлота. Для нас это событие знаковое, - подчеркнул Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков, - потому что имя Дерунова землякам известно. Это человек, который построил завод, посвятив ему около двадцати пяти лет своей жизни. Это человек, который построил половину города Рыбинска".
Твёрдый контракт на поставку Аэрофлоту ещё 20-ти российских самолётов Sukhoi Superjet 100 был заключён национальным перевозчиком с лизинговой компанией "ВЭБ-лизинг" и ОАК в прошлом месяце на авиасалоне МАКС-2017 в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Первый твёрдый контракт на поставку 30 лайнеров SSJ100 был выполнен в прошлом году. Новые поставки позволят Аэрофлоту довести количество воздушных судов такого типа до 50-ти в составе своего самолётного парка – самого молодого среди топ-20 авиакомпаний мира по предельному пассажиропотоку.
Законтрактованные самолёты поставляются в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Аэрофлот в настоящее время эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации – на 87 пассажиров. Таким образом, база обслуживания новых воздушных судов не потребует значительных изменений.
По решению городской администрации Ростова-на-Дону уже с 22 августа начались выплаты единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей на человека.
Таким образом, от города и области в общей сложности каждый пострадавший получит на первоочередные нужды единовременную материальную помощь по 50 тысяч рублей.
Средства выдают в двух пунктах временного размещения граждан.
Кроме того, во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону глава МЧС России Владимир Пучков пообещал, что из резервного фонда Правительства России будут выделены средства на выплату материальной помощи пострадавшим, компенсации за утрату имущества первой необходимости, а также за причинённый ущерб здоровью.
По данным администрации города по состоянию на 26 августа 2017 года, за материальной помощью за счёт средств городского бюджета обратились 692 человека. 551 человек уже получил выплаты в размере 20 тысяч рублей из фонда города, а 402 человека – выплаты в размере 30 тысяч из резервного фонда Правительства Ростовской области. Родственникам погибшего выплачено из областного бюджета пособие 1 млн. рублей, из городского бюджета 500 тыс. 26 августа 2017 года, Москва. – Аэрофлот присвоил имя "Павел Дерунов" первому воздушному судну Sukhoi Superjet 100 из поступающей новой партии, которая насчитывает 20 машин такого типа. Торжественная презентация лайнера состоялась сегодня в Центре поставок компании Гражданские самолёты Сухого в г. Жуковский в присутствии ВРИО губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, а также представителей руководства Аэрофлота, Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединённой двигателестроительной корпорации "ОДК – Сатурн".
Воздушное судно названо в честь Павла Фёдоровича Дерунова – выдающегося авиастроителя, чьё имя прочно вписано в историю российского авиапрома и Ярославской области. Он долгое время возглавлял и развивал Рыбинское научно-производственное объединение моторостроения. В настоящее время это предприятие – ПАО "ОДК - Сатурн" - выпускает двигатели SaM146, которыми оснащены самолёты SSJ100, эксплуатируемые ведущей российской авиакомпанией.
"Сегодняшнее событие – праздник для каждого ярославца, - подчеркнул Дмитрий Миронов. – Павел Дерунов – наш выдающийся земляк, человек-легенда, память о котором бережно хранит Рыбинск. А теперь его имя украшает фюзеляж новейшего самолёта Аэрофлота. Вижу в этом признание огромных заслуг нашего региона, в том числе моторостроителей Рыбинска, перед Россией, а также веру в мощный потенциал ярославской земли и её людей".
"Мы активно участвуем в создании инновационной отечественной авиатехники, ставим её на крыло и выводим на коммерческие маршруты, - заявил на церемонии заместитель генерального директора – лётный директор ПАО "Аэрофлот" Игорь Чалик. – Это – одна из самых главных функций Аэрофлота как национального перевозчика. Аэрофлот с готовностью поддержал инициативу руководства Ярославской области назвать первое воздушное судно из новой партии самолётов Sukhoi Superjet 100 в честь Павла Дерунова. Считаю, что это имя как нельзя лучше передаёт сочетание славных традиций и передовой технической мысли отечественного авиастроения".
"Мы высоко ценим сотрудничество с нашими партнёрами: крупнейшим эксплуатантом самолёта SSJ100 - авиакомпанией Аэрофлот и авиастроительным предприятием "ОДК-Сатурн", которое предлагает современные решения для реализации инновационных проектов в области авиации. Церемония, проходящая сегодня, отражает прочность связей и традиций, которые имеют большое значение для будущего российского авиастроения", - сказал президент АО "Гражданские самолёты Сухого" Владислав Масалов.
"Мы увидели самолёт имени Павла Фёдоровича Дерунова, очередной Sukhoi Superjet 100, который поступает в эксплуатацию на линии Аэрофлота. Для нас это событие знаковое, - подчеркнул Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков, - потому что имя Дерунова землякам известно. Это человек, который построил завод, посвятив ему около двадцати пяти лет своей жизни. Это человек, который построил половину города Рыбинска".
Твёрдый контракт на поставку Аэрофлоту ещё 20-ти российских самолётов Sukhoi Superjet 100 был заключён национальным перевозчиком с лизинговой компанией "ВЭБ-лизинг" и ОАК в прошлом месяце на авиасалоне МАКС-2017 в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Первый твёрдый контракт на поставку 30 лайнеров SSJ100 был выполнен в прошлом году. Новые поставки позволят Аэрофлоту довести количество воздушных судов такого типа до 50-ти в составе своего самолётного парка – самого молодого среди топ-20 авиакомпаний мира по предельному пассажиропотоку.
Законтрактованные самолёты поставляются в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Аэрофлот в настоящее время эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации – на 87 пассажиров. Таким образом, база обслуживания новых воздушных судов не потребует значительных изменений.
Источник: Аэрофлот