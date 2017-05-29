ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аэрофлот в седьмой раз успешно прошёл аудит эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit). Действие сертификата и статус оператора IOSA продлеваются до октября 2019 года.

Аудиторы компании Avation Quality Services GmbH (AQS) в течение пяти дней проводили полномасштабную проверку производственной деятельности Аэрофлота на соответствие требованиям стандарта IOSA, в ходе которой не было выявлено ни одного несоответствия. Такой результат является уникальным для глобальной авиатранспортной отрасли.

Примечательно, что компания AQS 10 лет назад уже проводила аудит IOSA в Аэрофлоте, и по результатам проведённой проверки в текущем году аудиторы AQS отметили положительную динамику в производственной деятельности Аэрофлота в сравнении с 2007 годом.

Проведённая ресертификация является для авиакомпании уже седьмым успешным аудитом на соответствие стандарту IOSA. Впервые такой аудит Аэрофлот прошёл в 2005 году, став первым оператором IOSA в российской гражданской авиации. На передовой опыт Аэрофлота опирались другие отечественные перевозчики, которые позже стали обладателями этого сертификата.

Требования стандарта IOSA постоянно актуализируются в соответствии с новыми вызовами и требованиями в деятельности мировой авиации. В настоящее время действует десятая редакция стандарта.

Статус оператора IOSA, который дается на двухлетний срок с последующим продлением по итогам ресертификации, – обязательное условие членства авиакомпании в IATA, а для Аэрофлота также в глобальном альянсе SkyTeam. Наличия такого сертификата требуют авиакомпании-партнеры при заключении и пролонгации соглашений о совместной эксплуатации рейсов (код-шер).

Таким образом, Аэрофлот подтвердил репутацию одной из самых безопасных авиакомпаний мира, которой доверяют своих пассажиров другие перевозчики – как российские, так и зарубежные.