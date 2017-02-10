ОРЕАНДА-НОВОСТИ Аэропорт Пулково стал победителем третьей национальной премии «Воздушные Ворота России». По результатам голосования, пассажиры признали воздушную гавань Санкт-Петербурга лучшей среди крупнейших аэропортов России. Награждение победителей состоялось 8 февраля 2017 г. в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.



В течение нескольких месяцев путешественники оставляли свои голоса за лучшие авиатранспортные комплексы России в трёх категориях в зависимости от ежегодного объёма перевозок. Пулково одержал победу в группе крупнейших аэропортов с пассажиропотоком более 10 млн человек.



Напомним, в 2016 г. Международный совет аэропортов (Airports Council International) признал Пулково лучшим аэропортом в Европе по качеству обслуживания пассажиров в сегменте 5 млн 15 млн пассажиров в год.



Пулково — четвёртый аэропорт в России по объему пассажиропотока. С 2010 года компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) является главным оператором аэропорта и осуществляет проект его реконструкции и развития на основе государственно-частного партнёрства без привлечения бюджетных средств.



Первая очередь проекта была реализована в 2010-2015 годах. Объём инвестиций в первую очередь составил 1,2 млрд евро. В частности, был построен современный централизованный пассажирский терминал площадью 170 тыс. кв. м, проведена масштабная модернизация аэродромной инфраструктуры, построены новые перроны, на привокзальной площади возведены бизнес-центр и гостиница. С завершением первой очереди пропускная способность аэропорта возросла до 18 млн человек в год.



Премия «Воздушные Ворота России» вручается в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Награда учреждена оргкомитетом выставки, Федеральным агентством воздушного транспорта и отраслевым порталом AVIA.RU.