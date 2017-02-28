ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе 2017 г. составил 1 018 295 человек, что на 29,8% больше показателя за аналогичный период 2016 г.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в январе 2017 г. вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 681 341 человека.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях в первый месяц текущего года составил 336 954 человека, что на 43% больше показателя за январь 2016 г.

Количество взлётно-посадочных операций в Пулково в январе 2017 г. увеличилось на 20,7% по сравнению с январём 2016 г. - до 10 828 единиц. Объём обслуженной максимальной взлётной массы увеличился на 30,4% и составил 367 054 тонны.

Наиболее востребованные направления аэропорта Пулково по объёму пассажиропотока в январе 2017 г.

ТОП-5 российских направлений

ТОП-5 зарубежных направлений

Москва

Минск

Екатеринбург

Франкфурт-на-Майне

Сочи

Дубай

Ростов-на-Дону

Мюнхен

Калининград

Париж

Крупнейшими российскими авиакомпаниями по объёму перевозок в Пулково в январе 2017 г. стали "Россия", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и "Сибирь". В сумме они обслужили в аэропорту 687 516 человек или 67,5% от общего пассажиропотока аэропорта Санкт-Петербурга за указанный период.

Среди иностранных авиакомпаний лидерами за первый месяц года стали Lufthansa, "Белавиа", "Эмирейтс", "Узбекистон Хаво Йуллари", KLM. В общей сложности за указанный период они обслужили в Пулково 78 309 человек или 7,7% от суммарного пассажиропотока аэропорта в январе 2017 г.