Аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток в январе 2017 г. на 30%.
28.02.2017, 19:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе 2017 г. составил 1 018 295 человек, что на 29,8% больше показателя за аналогичный период 2016 г.
Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в январе 2017 г. вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 681 341 человека.
Пассажиропоток на международных воздушных линиях в первый месяц текущего года составил 336 954 человека, что на 43% больше показателя за январь 2016 г.
Количество взлётно-посадочных операций в Пулково в январе 2017 г. увеличилось на 20,7% по сравнению с январём 2016 г. - до 10 828 единиц. Объём обслуженной максимальной взлётной массы увеличился на 30,4% и составил 367 054 тонны.
Наиболее востребованные направления аэропорта Пулково по объёму пассажиропотока в январе 2017 г.
Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в январе 2017 г. вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 681 341 человека.
Пассажиропоток на международных воздушных линиях в первый месяц текущего года составил 336 954 человека, что на 43% больше показателя за январь 2016 г.
Количество взлётно-посадочных операций в Пулково в январе 2017 г. увеличилось на 20,7% по сравнению с январём 2016 г. - до 10 828 единиц. Объём обслуженной максимальной взлётной массы увеличился на 30,4% и составил 367 054 тонны.
Наиболее востребованные направления аэропорта Пулково по объёму пассажиропотока в январе 2017 г.
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ТОП-5 российских направлений
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ТОП-5 зарубежных направлений
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Москва
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Минск
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Екатеринбург
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Франкфурт-на-Майне
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Сочи
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Дубай
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Ростов-на-Дону
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Мюнхен
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Калининград
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Париж
Крупнейшими российскими авиакомпаниями по объёму перевозок в Пулково в январе 2017 г. стали "Россия", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и "Сибирь". В сумме они обслужили в аэропорту 687 516 человек или 67,5% от общего пассажиропотока аэропорта Санкт-Петербурга за указанный период.Среди иностранных авиакомпаний лидерами за первый месяц года стали Lufthansa, "Белавиа", "Эмирейтс", "Узбекистон Хаво Йуллари", KLM. В общей сложности за указанный период они обслужили в Пулково 78 309 человек или 7,7% от суммарного пассажиропотока аэропорта в январе 2017 г.