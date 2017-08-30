Аэропорт Улан-Удэ получит статус "открытого неба" пятой степени свободы
30.08.2017, 12:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Улан-Удэ проходит семинар по подготовке к реализации Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог с участием министр транспорта РФ, заместителя министра транспорта Китая Ли Сяомина, статс-секретаря – заместителя министра развития дорог и транспорта Монголии Бат-Эрдэнэ Джалавсурен.
«Хочу отметить, что Министерством транспорта РФ принято решение о развитии авиасообщения РБ и приданию статуса «открытого неба» аэропорту Улан-Удэ по пятой степени свободы», - сообщил Максим Соколов, открывая семинар. Улан-Удэ станет четвёртым городом в стране, который получит статус открытого аэропорта по пятой степени. Сегодня режим «открытого неба» действует во Владивостоке, Сочи и Калининграде.
«Решение о введении пятой свободы в аэропорту Улан-Удэ – это, конечно, большой шаг к повышению доступности региона, повышению туристического и экономического потенциала республики. Хочу поблагодарить за это Максима Юрьевича», отметил исполняющий обязанности Главы Бурятии Алексей Цыденов.
Данное решение будет способствовать развитию туризма и повышению инвестиционной привлекательности Бурятии. «Это возможность не только дальнейшего развития авиасообщения с возможностью посадки самолётов из стран Азии в Улан-Удэ и их следования дальше на европейский континент, но и мультипликатор для развития туристической и инвестиционной привлекательности республики. Уверен, что эту новость позитивно воспримут в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона», - отметил Максим Соколов.
Пятая степень свободы воздуха предусматривает выполнение полётов в аэропорт любым иностранным перевозчиком почти без ограничений, вне зависимости от условий соглашений об авиасообщении его страны с Россией. При этом иностранные авиакомпании смогут не только без ограничений выполнять международные полёты из Улан-Удэ, но и совершать транзитные перелёты между третьими странами с посадкой в «Байкале». Кроме того, перевозчики смогут в аэропорту Улан-Удэ брать на борт новых пассажиров. Для этого от перевозчика достаточно отправить в аэропорт «Байкал» соответствующую заявку.
«На практике это значит, что турист, следующий, например, китайской или монгольской авиакомпанией в Европу может сделать краткосрочную остановку в Улан-Удэ и посетить красоты Байкала, другие достопримечательности Бурятии и в дальнейшем продолжить перелет на рейсе своей компании», - пояснил министр транспорта РФ.
«Хочу отметить, что Министерством транспорта РФ принято решение о развитии авиасообщения РБ и приданию статуса «открытого неба» аэропорту Улан-Удэ по пятой степени свободы», - сообщил Максим Соколов, открывая семинар. Улан-Удэ станет четвёртым городом в стране, который получит статус открытого аэропорта по пятой степени. Сегодня режим «открытого неба» действует во Владивостоке, Сочи и Калининграде.
«Решение о введении пятой свободы в аэропорту Улан-Удэ – это, конечно, большой шаг к повышению доступности региона, повышению туристического и экономического потенциала республики. Хочу поблагодарить за это Максима Юрьевича», отметил исполняющий обязанности Главы Бурятии Алексей Цыденов.
Данное решение будет способствовать развитию туризма и повышению инвестиционной привлекательности Бурятии. «Это возможность не только дальнейшего развития авиасообщения с возможностью посадки самолётов из стран Азии в Улан-Удэ и их следования дальше на европейский континент, но и мультипликатор для развития туристической и инвестиционной привлекательности республики. Уверен, что эту новость позитивно воспримут в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона», - отметил Максим Соколов.
Пятая степень свободы воздуха предусматривает выполнение полётов в аэропорт любым иностранным перевозчиком почти без ограничений, вне зависимости от условий соглашений об авиасообщении его страны с Россией. При этом иностранные авиакомпании смогут не только без ограничений выполнять международные полёты из Улан-Удэ, но и совершать транзитные перелёты между третьими странами с посадкой в «Байкале». Кроме того, перевозчики смогут в аэропорту Улан-Удэ брать на борт новых пассажиров. Для этого от перевозчика достаточно отправить в аэропорт «Байкал» соответствующую заявку.
«На практике это значит, что турист, следующий, например, китайской или монгольской авиакомпанией в Европу может сделать краткосрочную остановку в Улан-Удэ и посетить красоты Байкала, другие достопримечательности Бурятии и в дальнейшем продолжить перелет на рейсе своей компании», - пояснил министр транспорта РФ.
Источник: http://egov-buryatia.ru