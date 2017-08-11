В Приморье увеличат количество рейсов из Владивостока в Пластун
11.08.2017, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Регулярные полёты из Владивостока в посёлок Пластун и обратно будут выполняться чаще с 24 августа по 30 сентября. Такое решение принято в связи с повышенным спросом у населения.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в расписании по указанному направлению добавляется ещё одна частота - теперь рейсы из Владивостока в Пластун будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
По вторникам и субботам вылет из Владивостока – в 8.30, прибытие в Пластун – в 10.05. Вылет обратного рейса во Владивосток – в 10.30.
По четвергам самолет будет отправляться из Владивостока в 14.05, прибывать в Пластун в 15.40. Вылет обратного рейса во Владивосток – 16.00.
Напомним, обслуживают линию воздушные суда DHC-6, приобретённые за счёт средств регионального бюджета. Первый прямой рейс в Пластун авиакомпания выполнила в мае 2015 года.
«За два с небольшим года на 486 рейсах перевезено 5 268 пассажиров», – сообщили в авиакомпании.
Отметим, сегодня развитию малой авиации в Приморье уделяется особое внимание. За последние несколько лет по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в Приморье была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.
«В конце 2014 года на маршруты вышли два новых современных самолёта, в прошлом году мы приобрели третий. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в 10 раз. Если, только начав работу, самолёты перевезли около 2,7 тысяч пассажиров, то в 2016 году – уже больше 30», – подчеркнул глава региона.
В настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений. Так, на самолётах DHC-6 можно отправиться из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, а также из Кавалерово в Хабаровск. Самолётом АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга и обратно. Вертолёт Ми-8 летает по направлениям: Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу и Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга и обратно.
Отметим, 26 июля Президент РФ Владимир Путин дал Правительству РФ целый ряд поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в расписании по указанному направлению добавляется ещё одна частота - теперь рейсы из Владивостока в Пластун будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
По вторникам и субботам вылет из Владивостока – в 8.30, прибытие в Пластун – в 10.05. Вылет обратного рейса во Владивосток – в 10.30.
По четвергам самолет будет отправляться из Владивостока в 14.05, прибывать в Пластун в 15.40. Вылет обратного рейса во Владивосток – 16.00.
Напомним, обслуживают линию воздушные суда DHC-6, приобретённые за счёт средств регионального бюджета. Первый прямой рейс в Пластун авиакомпания выполнила в мае 2015 года.
«За два с небольшим года на 486 рейсах перевезено 5 268 пассажиров», – сообщили в авиакомпании.
Отметим, сегодня развитию малой авиации в Приморье уделяется особое внимание. За последние несколько лет по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в Приморье была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.
«В конце 2014 года на маршруты вышли два новых современных самолёта, в прошлом году мы приобрели третий. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в 10 раз. Если, только начав работу, самолёты перевезли около 2,7 тысяч пассажиров, то в 2016 году – уже больше 30», – подчеркнул глава региона.
В настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений. Так, на самолётах DHC-6 можно отправиться из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, а также из Кавалерово в Хабаровск. Самолётом АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга и обратно. Вертолёт Ми-8 летает по направлениям: Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу и Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга и обратно.
Отметим, 26 июля Президент РФ Владимир Путин дал Правительству РФ целый ряд поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока.
Источник: http://primorsky.ru