Автобусы первого хордового полуэкспрессного маршрута перевезли миллион пассажиров
10.08.2017, 17:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более миллиона пассажиров воспользовались полуэкспрессным маршрутом № 908 «Метро «Каширская» — Метро «Филевский парк», открытым в марте этого года. Его появление позволило обеспечить беспересадочной связью сразу несколько районов города и повысить транспортную доступность станций Каховской, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Сокольнической, Солнцевской и Филевской линий метро.
«Ежедневно автобусы № 908 перевозят около восьми тысяч человек, всего с момента запуска пассажирами этого маршрута стали более миллиона человек. Это достаточно высокий показатель для первых месяцев работы, свидетельствующий о его эффективности и востребованности. Автобусы следуют с минимальными интервалами и связывают станции сразу нескольких линий московского метро, что удобно для пассажиров», – рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
Ранее пользователи проекта «Активный гражданин» высоко оценили работу первого хордового полуэкспрессного маршрута № 908. Максимальный балл новому маршруту поставили более 85% опрошенных москвичей.
Всего в Москве действуют 10 полуэкспрессных маршрутов. Ежедневно ими пользуются около 150 тысяч человек.
«Ежедневно автобусы № 908 перевозят около восьми тысяч человек, всего с момента запуска пассажирами этого маршрута стали более миллиона человек. Это достаточно высокий показатель для первых месяцев работы, свидетельствующий о его эффективности и востребованности. Автобусы следуют с минимальными интервалами и связывают станции сразу нескольких линий московского метро, что удобно для пассажиров», – рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
Ранее пользователи проекта «Активный гражданин» высоко оценили работу первого хордового полуэкспрессного маршрута № 908. Максимальный балл новому маршруту поставили более 85% опрошенных москвичей.
Всего в Москве действуют 10 полуэкспрессных маршрутов. Ежедневно ими пользуются около 150 тысяч человек.
Источник: http://dt.mos.ru