ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк России разработал проект указания, в котором предложена система усовершенствования расчётов коэффициентов ОСАГО. В проекте указания в том числе предложена более детальная разбивка, широкий диапазон коэффициентов по показателю «стаж» и «возраст». Это сделано по аналогии с автокаско. Теперь появились понижающие коэффициенты, чего раньше не было, для очень опытных и возрастных водителей, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Например, для опытных водителей раньше коэффициент был 1, а теперь они получат скидку - для них коэффициент будет 0,66. Таким образом, скидка может достигать 34%. В действующей сейчас системе для опытных водителей нет скидок, а для молодых водителей есть небольшой повышающий коэффициент, т.е. опытные водители платят за молодых водителей, у которых высокая убыточность.

Предложения Банка России заключаются в том, чтобы увеличить коэффициент для молодых и неопытных водителей и уменьшить его для опытных. Например, для среднестатистического водителя - возрастом 35 лет и со стажем более 10 лет – скидка составит 12%, коэффициент будет 0,88. Для водителя возрастом 40 лет и со стажем более 14 лет скидка составит 24%, что существенно для таких водителей. Для водителя возрастом 25 лет и со стажем 3-4 года коэффициент будет 1,52 вместо 1, который действует сейчас.

По информации РСА, расчёты Банка России по этим коэффициентам проводились исходя из того, что средняя премия и сборы страховщиков в результате пересмотра коэффициентов не должны измениться. То есть опытные водители получают скидку, зато молодые и неопытные - повышающий коэффициент. В сухом остатке средняя премия остаётся такой же. Для страховщиков размер поступаемой премии не изменится, но сами расчёты станут более справедливыми.