Более 10% пассажиров стали оплачивать проезд на МЦК банковскими картами
20.01.2017, 14:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Каждый десятый пассажир Московского центрального кольца оплачивает проезд с помощью банковских карт, а также мобильных гаджетов, которые поддерживают NFC или технологию Apple Pay.
С 1 января для пассажиров, которые пользуются современными бесконтактными технологиями оплаты, стоимость одной поездки снизилась с 50 до 40 рублей.
«Бесконтактная оплата становится всё популярнее у москвичей, и мы ожидаем, что количество пассажиров, использующих самые современные технологии, будет расти и дальше», — отметил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, сейчас купить «мобильный» билет можно в 64 кассах и 108 автоматах, установленных на МЦК. Кроме того, оплатить проезд можно одним касанием прямо на турникете: к считывателю нужно приложить банковскую карту с технологией PayPass/PayWave или мобильный телефон, поддерживающие бесконтактные системы оплаты.
На МЦК действует акция «Бесплатные понедельники» при оплате проезда с помощью Apple Pay — пассажиры могут бесплатно проехать на МЦК 23 и 30 января. Для прохода необходимо поднести iPhone или часы Apple Watch к считывателю, стоимость поездки будет списана с банковского счёта, привязанного к Apple Pay, а через 10 минут зачислится обратно
С 1 января для пассажиров, которые пользуются современными бесконтактными технологиями оплаты, стоимость одной поездки снизилась с 50 до 40 рублей.
«Бесконтактная оплата становится всё популярнее у москвичей, и мы ожидаем, что количество пассажиров, использующих самые современные технологии, будет расти и дальше», — отметил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, сейчас купить «мобильный» билет можно в 64 кассах и 108 автоматах, установленных на МЦК. Кроме того, оплатить проезд можно одним касанием прямо на турникете: к считывателю нужно приложить банковскую карту с технологией PayPass/PayWave или мобильный телефон, поддерживающие бесконтактные системы оплаты.
На МЦК действует акция «Бесплатные понедельники» при оплате проезда с помощью Apple Pay — пассажиры могут бесплатно проехать на МЦК 23 и 30 января. Для прохода необходимо поднести iPhone или часы Apple Watch к считывателю, стоимость поездки будет списана с банковского счёта, привязанного к Apple Pay, а через 10 минут зачислится обратно