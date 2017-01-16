Часть 7-й Парковой улицы в Москве стала односторонней
16.01.2017, 14:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 16 января на 7-й Парковой улице ввели одностороннее движение от Сиреневого бульвара до улицы Константина Федина, а также на участке от Измайловского проспекта до Первомайской улицы.
Одностороннее движение организовано после многочисленных обращений граждан и муниципального сообщества с предложениями увеличить количество парковочных мест. Благодаря изменениям на 7-й Парковой улице появится ещё 120 машиномест.
Всего пять улиц в Измайлове станут односторонними в январе. За счёт этого на них появится более 200 дополнительных мест для парковки.
ЦОДД просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Одностороннее движение организовано после многочисленных обращений граждан и муниципального сообщества с предложениями увеличить количество парковочных мест. Благодаря изменениям на 7-й Парковой улице появится ещё 120 машиномест.
Всего пять улиц в Измайлове станут односторонними в январе. За счёт этого на них появится более 200 дополнительных мест для парковки.
ЦОДД просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.