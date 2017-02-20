Четвёртый поезд на автопилоте будет запущен в московском метро в мае
20.02.2017, 11:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В мае 2017 года на калининской линии московского метрополитена появится поезд на автопилоте. Перевозка пассажиров, а также движение и функционирование систем состава будут находиться под контролем опытного машиниста.
По сообщению пресс-службы столичного метро, система автоматизированного передвижения отвечает за все основные функции по управлению поездом, но режим не подразумевает движение поезда без машиниста. Он отвечает за высадку и посадку пассажиров на станциях, отслеживает свободен ли путь или нет, даёт команду на отправление поезда, в функции машиниста входит контроль за положением дверей. В случае чрезвычайного происшествия машинист берёт управление поездом на себя.
Система автоведения работает с помощью специализированных радиометок, с которых поезд считывает всю необходимую информацию о движении, о своём местоположении и расстоянии до других составов на участке пути. Радиометки, расположены в тоннелях на протяжении всего пути движения состава. Перед отправлением поезда из депо в базу данных системы автопилотирования вносят все данные о маршруте, тоннеле, скоростных ограничениях и графике.
Состав поезда-автопилота на Калининской ветке будет состоять из вагонов модели «Ока». В 2015 году в таких моделях поездов уже протестировали систему автоведения. Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова, которые являются разработчиками, собрали все замечания, и поезд с обновлённой и улучшенной системой готовится к выходу на линию. По итогам подконтрольной эксплуатации будет принято решение о продолжении тестирования системы или о распространении программного обеспечения на другие составы 760-й серии.
Напомним, что на Кольцевой линии на автопилоте под контролем машиниста уже год курсируют три поезда с вагонами модели «Русич».
По сообщению пресс-службы столичного метро, система автоматизированного передвижения отвечает за все основные функции по управлению поездом, но режим не подразумевает движение поезда без машиниста. Он отвечает за высадку и посадку пассажиров на станциях, отслеживает свободен ли путь или нет, даёт команду на отправление поезда, в функции машиниста входит контроль за положением дверей. В случае чрезвычайного происшествия машинист берёт управление поездом на себя.
Система автоведения работает с помощью специализированных радиометок, с которых поезд считывает всю необходимую информацию о движении, о своём местоположении и расстоянии до других составов на участке пути. Радиометки, расположены в тоннелях на протяжении всего пути движения состава. Перед отправлением поезда из депо в базу данных системы автопилотирования вносят все данные о маршруте, тоннеле, скоростных ограничениях и графике.
Состав поезда-автопилота на Калининской ветке будет состоять из вагонов модели «Ока». В 2015 году в таких моделях поездов уже протестировали систему автоведения. Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова, которые являются разработчиками, собрали все замечания, и поезд с обновлённой и улучшенной системой готовится к выходу на линию. По итогам подконтрольной эксплуатации будет принято решение о продолжении тестирования системы или о распространении программного обеспечения на другие составы 760-й серии.
Напомним, что на Кольцевой линии на автопилоте под контролем машиниста уже год курсируют три поезда с вагонами модели «Русич».