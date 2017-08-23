ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Количество уникальных пользователей бесплатного Wi-Fi в наземном городском транспорте и на его остановках увеличилось на 1,6 миллиона человек за последние три месяца. В мае этого года беспроводным интернетом пользовались три миллиона горожан, в августе — 4,6 миллиона.

«Доступ к Wi-Fi — это сервис, который делает общественный транспорт ещё привлекательнее для жителей столицы. Услуга с каждым днём становится всё более востребованной среди наших пассажиров. С начала реализации проекта беспроводным интернетом в автобусах, троллейбусах, трамваях и на остановках воспользовались 4,6 миллиона уникальных пользователей», — рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

С момента запуска Wi-Fi в автобусах, троллейбусах и трамваях в 2016 году и на остановках общественного транспорта в 2015 году сетью воспользовались более 25 миллионов раз. По словам Евгения Михайлова, популярность Wi-Fi растёт благодаря стабильному сигналу и единой авторизации в сети MT_Free.

Единая сеть Wi-Fi доступна во всех автобусах, трамваях и троллейбусах, а также на самых популярных остановках общественного транспорта. Все эти объекты объединены в сеть MT_FREE, которая также работает в поездах метро, МЦК и аэроэкспрессах. Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_Wi-Fi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на mos.ru или СМС-сообщения. В первом случае для подключения нужно ввести логин и пароль, во втором — указать свой номер телефона, на который придёт СМС-уведомление с кодом.