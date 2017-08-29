Для посетителей "ЭКСПО 1520" будут введены дополнительные электрички
29.08.2017, 17:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Для перевозки посетителей VI Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520", который пройдёт в Щербинке с 30 августа по 2 сентября, ОАО "РЖД" назначает дополнительные бесплатные пригородные поезда, в том числе "Ласточки".
Электрички будут курсировать между Курским вокзалом столицы и станцией Щербинка, выполняя прямые рейсы без остановок. Так, с 30 августа по 2 сентября из Москвы дополнительные поезда будут отправляться в 09:05 и в 09:40, в обратном направлении со среды по пятницу – в 17:07 и 17:47, в субботу – в 16:38 и 17:47.
Информация об отправлении поездов размещена в здании Курского вокзала на специальном стенде, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Электрички будут курсировать между Курским вокзалом столицы и станцией Щербинка, выполняя прямые рейсы без остановок. Так, с 30 августа по 2 сентября из Москвы дополнительные поезда будут отправляться в 09:05 и в 09:40, в обратном направлении со среды по пятницу – в 17:07 и 17:47, в субботу – в 16:38 и 17:47.
Информация об отправлении поездов размещена в здании Курского вокзала на специальном стенде, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Источник: http://press.rzd.ru