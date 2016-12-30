Дополнительные вестибюли открыты на трёх новых станциях Люблинско-Дмитровской линии
30.12.2016, 15:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На трёх станциях Люблинско-Дмитровской линии метро заработали вторые вестибюли. Теперь «Петровско-Разумовская», «Фонвизинская» и «Бутырская» стали доступнее и удобнее для пассажиров.
Южный вестибюль «Бутырской» выходит на обе стороны Огородного проезда. Под землёй расположены кассовый зал и пешеходный переход, а спуститься на платформу пассажиры могут по трём лентам эскалаторов.
Со станции «Фонвизинская» теперь можно выйти на обе стороны улицы Милашенкова, а новый выход с «Петровско-Разумовской» объединили с вестибюлем одноимённой станции Серпуховско-Тимирязевской линии.
Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро открыли в сентябре. В следующем году планируется ещё продлить эту ветку. Здесь появятся станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Ожидается, что это существенно разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую линию.
Южный вестибюль «Бутырской» выходит на обе стороны Огородного проезда. Под землёй расположены кассовый зал и пешеходный переход, а спуститься на платформу пассажиры могут по трём лентам эскалаторов.
Со станции «Фонвизинская» теперь можно выйти на обе стороны улицы Милашенкова, а новый выход с «Петровско-Разумовской» объединили с вестибюлем одноимённой станции Серпуховско-Тимирязевской линии.
Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро открыли в сентябре. В следующем году планируется ещё продлить эту ветку. Здесь появятся станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Ожидается, что это существенно разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую линию.