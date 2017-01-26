В целях повышения качества обслуживания и для удовлетворения повышенного спроса на перевозки между Москвой и Казанью АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") запустило дополнительный поезд выходного дня № 272/271 Москва – Казань.

Из Москвы поезд отправляется с Казанского вокзала в 20:24 по пятницам: 27 января, 3, 10, 17 февраля, 10, 17, 24, 31 марта, 7, 14, 21 апреля 2017 года. В Казань поезд прибывает на следующие сутки в 09:25.

Из Казани поезд отправляется в 19:35 по воскресеньям: 29 января, 5, 12, 19 февраля, 12, 19, 26 марта, 2, 9, 16, 23 апреля и прибывает в Москву на следующий день в 11:25.

В составе – плацкартные и купейные вагоны; в вагоне № 10 есть возможность перевозки домашних животных.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне – от 906 рублей, в купейном – от 2676 рублей.