ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 марта в 06:55 (мск) завершены восстановительные работы на станции Арга. Движение по станции осуществляется в штатном режиме.

Напомним, 3 марта в 10:13 (мск) на железнодорожном переезде станции Арга Свободненского региона Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с выехавшим на железнодорожные пути грузовым автомобилем, которое привело к сходу электровоза и 13 вагонов грузового поезда.

Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение локомотива с автомобилем не удалось. Причиной происшествия явилось грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения – пересечение железнодорожного переезда при запрещающих показаниях переездной сигнализации. В автомобиле на момент происшествия находились водитель и два пассажира, которые от полученных травм скончались на месте.

В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути, повреждены локомотив, стрелочный перевод, устройства контактной сети, сто метров верхнего строения пути. Движение по станции было временно приостановлено. Угрозы экологической безопасности нет.

Для ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Магдагачи, Шимановская, Белогорск.

В ОАО "РЖД" и управлении Забайкальской железной дороги работали оперативные штабы по координации восстановительных работ.

В связи со сходом были задержаны, по уточнённым данным, пять пассажирских поездов: № 1 Владивосток – Москва (задержка составила 5 часов 34 минуты), № 81 Благовещенск – Тында (5 часов 32 минуты), № 326 Нерюнгри – Хабаровск (9 часов 11 минут), № 99 Владивосток – Москва (27 минут), № 100 Москва – Владивосток (42 минуты).